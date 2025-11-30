Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Arvid Lindblad são os concorrentes para as vagas disponíveis no grupo Red Bull

Filip Cleeren Ronald Vording
Editado:
Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A Red Bull revelará sua dupla de pilotos para temporada 2026 da Fórmula 1 nesta terça-feira, confirmou o chefe da equipe Laurent Mekies após o GP do Catar.

Leia também:

Inicialmente, o time de Milton Keynes planejava tomar a decisão final sobre os titulares até o fim de novembro, mas voltou atrás por conta das dúvidas relacionadas à última vaga da Racing Bulls. Espera-se que Isack  Hadjar seja promovido à equipe principal fazendo parceria com Max Verstappen enquanto o jovem Arvid Lindblad deve assumir a vaga do francês.

Com isso, resta uma vaga na Racing Bulls para Liam Lawson, que parece ter feito o suficiente para manter seu lugar, ou para Yuki Tsunoda.

Quando questionado sobre os planos da equipe, Mekies confirmou que uma decisão será tomada na terça-feira, de modo que quem ficar de fora terá uma despedida em Abu Dhabi e a decisão não se tornará uma distração enquanto Verstappen tenta bater as McLaren na luta pelo título.

"Tudo o que posso dizer é que, de fato, seguiremos nosso plano e anunciaremos na terça-feira qual será a formação de pilotos", disse Mekies. "Estamos confiantes de que isso não atrapalhará o foco em Abu Dhabi."

