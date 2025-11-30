F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Arvid Lindblad são os concorrentes para as vagas disponíveis no grupo Red Bull
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
A Red Bull revelará sua dupla de pilotos para temporada 2026 da Fórmula 1 nesta terça-feira, confirmou o chefe da equipe Laurent Mekies após o GP do Catar.
Inicialmente, o time de Milton Keynes planejava tomar a decisão final sobre os titulares até o fim de novembro, mas voltou atrás por conta das dúvidas relacionadas à última vaga da Racing Bulls. Espera-se que Isack Hadjar seja promovido à equipe principal fazendo parceria com Max Verstappen enquanto o jovem Arvid Lindblad deve assumir a vaga do francês.
Com isso, resta uma vaga na Racing Bulls para Liam Lawson, que parece ter feito o suficiente para manter seu lugar, ou para Yuki Tsunoda.
Quando questionado sobre os planos da equipe, Mekies confirmou que uma decisão será tomada na terça-feira, de modo que quem ficar de fora terá uma despedida em Abu Dhabi e a decisão não se tornará uma distração enquanto Verstappen tenta bater as McLaren na luta pelo título.
"Tudo o que posso dizer é que, de fato, seguiremos nosso plano e anunciaremos na terça-feira qual será a formação de pilotos", disse Mekies. "Estamos confiantes de que isso não atrapalhará o foco em Abu Dhabi."
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"
F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"
F1: Como Norris pode vencer o título de 2025 no GP do Catar?
F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas
Últimas notícias
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários