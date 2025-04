F1: Red Bull aposta em 'reviravolta' contra McLaren na Espanha

A vitória de Max Verstappen no GP do Japão trouxe uma 'lufada' de esperança para a Red Bull e seus torcedores, mas isso ainda não significa que a equipe de Fórmula 1 conseguiu dar a volta por cima com seu ritmo.

Na verdade, a equipe de Milton Keynes ainda está longe de conseguir andar no mesmo ritmo da McLaren. No entanto, o time está fazendo o que pode para diminuir a diferença de seus carros o mais rápido possível.

É de conhecimento geral que a Red Bull ainda precisa de mais algumas corridas antes de conseguir reverter a situação. E isso acontecerá em duas etapas diferentes, uma em Ímola e outra na Espanha.

Segundo a edição holandesa do site RacingNews365, a equipe apresentará um primeiro grande pacote de atualização no GP de Emilia-Romanha, depois de oferecer um teaser do que estão planejando em Suzuka.

Acredita-se que as mudanças oferecerão melhoras as carro, mas, acima de tudo, focará no equilíbrio do bólido de Verstappen e Yuki Tsunoda.

Dado esse primeiro passo, o foco da equipe de Milton Keynes ficará na Espanha, já que as regras mais rígidas sobre o uso das asas flexíveis serão aplicadas lá. A Red Bull já deixou claro que acredita que a McLaren será a maior afetada nessa transição, apesar do time de Woking negar.

O RacingNews365 analisou que as mudanças criem uma vantagem de cerca de um segundo a um décimo e meio, apesar da equipe esperar que o desempenho seja ainda maior.

MAX vem para o PENTA ou VITÓRIA É OCASIONAL? Bortoleto VÍTIMA, Ferrari DEVENDO! Fred Sabino, da Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!