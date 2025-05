A Red Bull segue seus esforços para se aproximar à McLaren em termos de performance. No GP de Miami de Fórmula 1 deste fim de semana, a equipe de Milton Keynes apresentou oficialmente um novo assoalho, visando reduzir o déficit para a rival.

Embora o RB21 tenha mostrado lampejos de competitividade nas cinco primeiras rodadas do ano, os pontos fracos do carro se manifestaram principalmente em suas características de manuseio e maior degradação dos pneus em comparação com o MCL39.

Em um esforço para melhorar seu desempenho base, a Red Bull fez uma série de alterações detalhadas na parte inferior da carroceria de seu carro para extrair mais desempenho e melhorar sua estabilidade. As cercas dentro da abertura do assoalho foram reposicionadas, e a equipe declarou em suas notas técnicas que isso deve "extrair um pequeno aumento na carga para a mesma estabilidade de fluxo".

A otimização adicional do assoalho se estendeu à asa de borda do assoalho, que agora apresenta maior curvatura (ou seja, curvatura da asa) para extrair mais downforce nessa área.

Nem a McLaren nem a Ferrari registraram com a FIA nenhuma mudança para Miami, tendo feito isso nas etapas anteriores na Arábia Saudita e no Bahrein, respectivamente. A Ferrari usou um novo assoalho nas duas corridas do Oriente Médio, enquanto as modificações no difusor da McLaren foram vistas apenas nos treinos em Jeddah.

A Mercedes trouxe um novo conjunto de asa traseira para Miami, que conta com uma aba superior da asa traseira de menor curvatura para reduzir o downforce - e, portanto, o arrasto aerodinâmico - do pacote, em um esforço para melhorar a velocidade máxima do W16 ao longo das duas zonas de DRS.

Embora Miami tenha uma mistura de curvas, as longas retas (ou zonas de aceleração) entre a Curva 8 e a Curva 11 e, mais tarde, entre as Curvas 16 e 17, exigem que as equipes reduzam o downforce para maximizar a velocidade de reta.

Por isso, a Aston Martin também introduziu um novo pacote de asas para atender tanto a parte dianteira quanto a traseira do carro; há uma nova asa dianteira com "perfis menos agressivos" para reduzir parte da carga aerodinâmica do carro e equilibrá-la com as mudanças na asa traseira. Isso também se estende à asa beam, que "trabalha em conjunto com a asa superior nesse evento para atingir a faixa de arrasto necessária".

A Williams também tem uma asa de raio mais curto para reduzir o arrasto do carro neste fim de semana. Já a Alpine modificou os dutos de freio dianteiro e os membros da suspensão dianteira para melhorar o fluxo nessa área e aumentar a eficiência do resfriamento do freio, enquanto a Sauber também modificou as carenagens dos braços da suspensão dianteira inferior para ajudar a buscar suas melhorias aerodinâmicas.

