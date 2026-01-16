Todas as categorias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Fórmula 1

F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens

Equipe realizou evento de lançamento em Detroit, sede da Ford, parceira no projeto de unidades de potência

Redação Motorsport.com
Editado:
A Red Bull revelou a pintura do seu carro para a temporada de Fórmula 1 de 2026. Este ano marca um ponto de virada histórico para a equipe austríaca, que pela primeira vez projetará sua própria unidade de potência, em parceria com a Ford.

Leia também:

Após dominar os estágios iniciais da nova era dos carros com efeito solo, a Red Bull teve duas temporadas mais desafiadoras. Embora Max Verstappen tenha conquistado o título de pilotos em 2024, a ascensão da McLaren permitiu que a fabricante de Woking garantisse os outros três títulos em disputa nos últimos dois anos.

Diante do desafio dos novos regulamentos técnicos – que preveem o surgimento de novos chassis, menores, mais leves e que geram menos downforce, bem como motores V6 turbo híbridos simplificados, cuja potência será gerada em partes iguais pelas partes térmica e elétrica – e também de suas próprias unidades de potência, a equipe está obviamente sob tensão.

Pintura da Red Bull 2026 (2)

Desde os seus títulos mundiais no início da década de 2010, a equipe se consolidou como uma gigante na categoria, um status ainda mais reforçado por ter em suas fileiras um piloto do calibre de Max Verstappen, considerado por muitos o melhor da temporada que acaba de terminar, já que perdeu o título mundial por apenas dois pontos.

A temporada de 2026 também será reservada para a estreia de Isack Hadjar ao lado do tetracampeão mundial. O piloto que fez uma boa temporada de estreia em 2025, tenta quebrar a ‘maldição’ que seus últimos antecessores encararam, como sendo companheiro de equipe de Verstappen.

A equipe sofreu algumas mudanças para a temporada que se avizinha. A principal delas foi a saída do consultor esportivo de longa data, Helmut Marko. O engenheiro de Verstappen, Gianpiero Lambiase, também teve sua saída cogitada, mas ele segue como par do holandês, além de adquirir outras funções na Red Bull.

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Artigo anterior Como e por que as regras de 2026 elevaram e encareceram a 'guerra' de combustível na F1
Próximo artigo F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira

