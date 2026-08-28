F1: Red Bull, Audi e McLaren completam testes da Pirelli e Racing Bulls avalia piloto
Tsolov teve sua primeira oportunidade de guiar um carro de F1, apesar de possibilidade de troca ser remota
A semana entre corridas da Fórmula 1 está sendo agitada para os pilotos e a Racing Bulls e Red Bull voltaram para a pista e fizeram testes se preparando para o restante da temporada.
Nikola Tsolov, piloto da academia de Milton Keynes que disputa pelo título da Fórmula 2, teve sua primeira oportunidade de testar com a Racing Bulls enquanto a equipe continua avaliando suas opções para a dupla de 2027.
O atual líder da F2 completou 690 km no carro de 2025 em Ímola na quinta-feira, como parte do programa de testes de carros anteriores (TPC) da equipe, o que deu à Red Bull a chance de avaliar seu jovem piloto.
"Hoje foi um passo realmente positivo para Nikola", disse Alan Permane, chefe da equipe Racing Bulls. "Ele se adaptou rapidamente ao carro e demonstrou a serenidade que se espera de um piloto que pilota um carro de F1 pela primeira vez".
Tsolov tem como objetivo se tornar o primeiro piloto búlgaro de F1 e ser promovido da F2 durante o inverno, mas enfrenta forte concorrência para tirar Liam Lawson ou Arvid Lindblad da escalação da Racing Bulls.
Segundo informações do GPblog, é improvável que a equipe de Faenza abra mão de seus pilotos atuais para a próxima temporada. Eles devem continuar confiando em um piloto mais experiente ao lado de um que iniciará apenas sua segunda temporada.
Nikola Tsolov, Racing Bulls
Foto: Red Bull Content Pool
Sendo assim, Tsolov deve assumir a vaga de piloto reserva da Racing Bulls, que atualmente é ocupada por Ayumu Iwasa.
Vale lembrar que, com a fratura sofrida por Isack Hadjar poucos dias antes do retorno da F1, Yuki Tsunoda assumiu o lugar de Lawson na Racing Bulls, enquanto o neozelandês voltou a ser companheiro de Max Verstappen durante o GP da Holanda.
Testes com a Pirelli
No início desta semana, Lawson voltou à ação pela Red Bull em um teste de pneus da Pirelli para 2027.
O piloto assumiu o volante na quarta-feira pela Red Bull antes de passar o comando ao atual campeão da Super Fórmula e piloto de testes e reserva da Racing Bulls, Ayumu Iwasa, na quinta-feira. O neozelandês completou 116 voltas com o melhor tempo de 1min22s297, enquanto Iwasa completou 117 voltas com o melhor tempo de 1min23s414.
A Racing Bulls também testou uma nova asa, entrando na lista de equipe que têm à disposição uma peça rotativa, mais conhecida como asa Macarena.
A Audi e a McLaren se juntaram à Red Bull no teste de pneus da Pirelli no circuito da Toscana; a equipe britânica foi para a pista tanto na quarta-feira quanto na quinta-feira, enquanto a Audi correu apenas na quinta-feira.
Oscar Piastri completou 93 voltas com o melhor tempo de 1min21s358 na quarta-feira, enquanto o vencedor do GP da Holanda, Lando Norris, registrou 115 voltas com o melhor tempo de 1min21s899.
Nico Hulkenberg completou 121 voltas pela Audi na quinta-feira, com um melhor tempo de volta de 1min24s012.
O teste de pneus da Pirelli se concentrou no desenvolvimento dos três compostos mais duros da linha de 2027.
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