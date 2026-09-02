F1: Red Bull confirma ausência de Hadjar em Monza; Lawson será companheiro de Verstappen e Tsunoda estará na RB
Liam Lawson será o substituto do francês na Red Bull, enquanto Yuki Tsunoda ocupará o assento do neozelandês na Racing Bulls
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Depois da ausência de Isack Hadjar do GP da Holanda, a Red Bull confirmou que o piloto francês também não correrá no GP da Itália de Fórmula 1, disputado no Autódromo de Monza nesse final de semana.
Assim como em Zandvoort, Liam Lawson será o substituto de Hadjar na Red Bull, ao lado de Max Verstappen, enquanto Yuki Tsunoda ocupará o assento do neozelandês na Racing Bulls e será o companheiro de equipe de Arvid Lindblad.
Hadjar sofreu uma fratura no punho durante a pausa de meio de temporada de 2026 enquanto treinava e não teve condições de participar da corrida holandesa.
A Red Bull declarou: "Liam correrá ao lado de Max no GP da Itália, em Monza, enquanto Isack continua fazendo um progresso animador após a lesão no punho sofrida durante as férias de verão.
"A equipe está acompanhando de perto sua reabilitação, não correrá riscos desnecessários com seu retorno às pistas e deseja a ele uma rápida recuperação".
Enquanto isso, o outro piloto de reserva da equipe taurina, Ayumu Iwasa, assumirá o Red Bull #3 de Verstappen durante o primeiro treino livre, cumprindo uma das quatro sessões obrigatórias para novatos da equipe nesta temporada.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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