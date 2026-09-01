F1: Red Bull confirma contratação de ex-Aston Martin como substituto de Lambiase
Tom McCullough será engenheiro de corrida de Max Verstappen a partir de 2027
A Red Bull confirmou nesta terça-feira (01) a contratação de Tom McCullough, ex-Aston Martin, como substituto de Gianpiero Lambiase, engenheiro de corrida de Max Verstappen na Fórmula 1, a partir de 2027.
Lambiase se juntará à McLaren até 2028, para se tornar diretor-chefe de corridas, respondendo a Andrea Stella. Atualmente, o britânico exerce uma função dupla na equipe, conciliando o trabalho como engenheiro de Verstappen com um cargo mais abrangente de "chefe de corridas".
"Estamos encantados em dar as boas-vindas a Tom à equipe no início de 2027 e ansiosos pela vasta experiência e conhecimento que ele trará para a função", disse a Red Bull em comunicado.
McCullough iniciou a carreira na construtora de chassis Reynard e teve passagens pela Sauber e pela Williams. Ele foi um colaborador de longa data da Aston Martin durante seus tempos de Force India e Racing Point, desempenhando a função de engenheiro-chefe de corrida por quatro temporadas antes de se tornar diretor de desempenho, cargo que ocupou até o fim de 2024.
Como parte de uma reestruturação do time no início de 2025, as funções de McCullough foram assumidas por Mike Krack, ex-chefe de equipe. Tom foi então transferido para projetos fora da F1, na Aston Martin Performance Technologies, em uma função de liderança sênior a qual ele agora deve deixar.
Gianpiero Lambiase is set to depart Red Bull by 2028 at the latest.
Photo by: Kym Illman / Getty Images
Além disso, como relatado anteriormente, o ex-engenheiro de desempenho de Verstappen, Tom Hart, decidiu não se transferir para a Williams para assumir o papel de engenheiro de corrida a partir de 2027.
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