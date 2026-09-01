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F1: Red Bull confirma contratação de ex-Aston Martin como substituto de Lambiase

Tom McCullough será engenheiro de corrida de Max Verstappen a partir de 2027

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team, gives an interview

A Red Bull confirmou nesta terça-feira (01) a contratação de Tom McCullough, ex-Aston Martin, como substituto de Gianpiero Lambiase, engenheiro de corrida de Max Verstappen na Fórmula 1, a partir de 2027.

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Lambiase se juntará à McLaren até 2028, para se tornar diretor-chefe de corridas, respondendo a Andrea Stella. Atualmente, o britânico exerce uma função dupla na equipe, conciliando o trabalho como engenheiro de Verstappen com um cargo mais abrangente de "chefe de corridas".

"Estamos encantados em dar as boas-vindas a Tom à equipe no início de 2027 e ansiosos pela vasta experiência e conhecimento que ele trará para a função", disse a Red Bull em comunicado.

McCullough iniciou a carreira na construtora de chassis Reynard e teve passagens pela Sauber e pela Williams. Ele foi um colaborador de longa data da Aston Martin durante seus tempos de Force India e Racing Point, desempenhando a função de engenheiro-chefe de corrida por quatro temporadas antes de se tornar diretor de desempenho, cargo que ocupou até o fim de 2024.

Como parte de uma reestruturação do time no início de 2025, as funções de McCullough foram assumidas por Mike Krack, ex-chefe de equipe. Tom foi então transferido para projetos fora da F1, na Aston Martin Performance Technologies, em uma função de liderança sênior a qual ele agora deve deixar.

Gianpiero Lambiase is set to depart Red Bull by 2028 at the latest.

Gianpiero Lambiase is set to depart Red Bull by 2028 at the latest.

Photo by: Kym Illman / Getty Images

Além disso, como relatado anteriormente, o ex-engenheiro de desempenho de Verstappen, Tom Hart, decidiu não se transferir para a Williams para assumir o papel de engenheiro de corrida a partir de 2027. 

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