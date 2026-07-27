F1: Red Bull confirma ex-Mercedes como novo chefe da academia de jovens pilotos

A Mercedes confirmou, na segunda-feira (27) ,a saída do diretor do programa de jovens talentos Gwen Lagrue, com a Red Bull oficializando a chegada do francês para funções semelhantes de formação de pilotos para a Fórmula 1 no mesmo dia.

Conforme noticiado anteriormente pelo Motorsport.com durante o fim de semana do GP da Bélgica, Lagrue, há muito tempo considerado um 'guru' dos jovens pilotos, passará a integrar a Red Bull em uma função semelhante à que desempenhava na Mercedes.

Nesta segunda-feira, a Mercedes confirmou oficialmente em suas redes sociais que Lagrue deixaria a equipe das 'Flechas de Prata'.

“Obrigado, Gwen. Foi uma ótima jornada juntos”, escreveu a Mercedes em sua mensagem de despedida. “Juntos, formamos muitos jovens pilotos, incluindo nossos atuais pilotos de F1, George e Kimi, e você fez uma contribuição fantástica".

“Construímos um verdadeiro sucessor da equipe júnior original da Mercedes-Benz, e você deixa para trás um grupo talentoso para dar continuidade a esse trabalho. As relações profissionais podem chegar ao fim, mas sempre permaneceremos amigos, com uma mentalidade em comum. Desejamos tudo de bom para seu próximo desafio".

Logo em seguida, a Red Bull confirmou oficialmente a chegada de Lagrue, nomeando-o diretor do Programa Júnior da Red Bull, onde reportará ao chefe de equipe e CEO Laurent Mekies, e preencherá a lacuna criada pela aposentadoria de Helmut Marko, conselheiro de automobilismo e comandante da academia de jovens pilotos taurina, no final do ano passado.

“Gwen é um dos melhores desenvolvedores de talentos da F1 e conheço em primeira mão a expertise, a liderança e a paixão que ele traz para o desenvolvimento de jovens pilotos”, disse Mekies.

“O Programa Júnior da Red Bull sempre foi um pilar do sucesso da Red Bull, e o fato de Gwen assumir a liderança em breve reflete a importância que continuamos a atribuir ao desenvolvimento da próxima geração de talentos da F1".

“Queremos reconhecer mais uma vez hoje a extraordinária contribuição que Helmut Marko fez ao longo de mais de duas décadas criando e liderando o Programa Júnior. O Programa Júnior se tornou referência na F1 graças à sua visão, comprometimento e capacidade de identificar e desenvolver talentos excepcionais, e ele merece enorme reconhecimento por isso.”

Lagrue acrescentou: “Ingressar na Red Bull marca o início de um novo e empolgante capítulo para mim. Após 11 anos memoráveis na Mercedes, senti que este era o momento certo para assumir um novo desafio e continuar crescendo pessoal e profissionalmente".

"O Programa Júnior da Red Bull é um dos programas de desenvolvimento de pilotos mais respeitados e bem-sucedidos do automobilismo. Ele revelou alguns dos maiores talentos que a F1 já viu, e é uma verdadeira honra ter a oportunidade de liderar um grupo tão talentoso de pessoas e ajudar a moldar seu próximo capítulo".

Durante a gestão de Lagrue, a Mercedes levou nomes como Esteban Ocon e George Russell à F1 por meio do programa de juniores da Mercedes.

Kimi Antonelli, que foi descoberto por Lagrue no kart aos 11 anos, foi a mais recente promessa que a Mercedes promoveu e ajudou a escalar as categorias de monopostos rapidamente, culminando em uma estreia na F1 aos 18 anos e na liderança isolada do campeonato em seu segundo ano na categoria máxima.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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