O chefe da Red Bull, Laurent Mekies, confirmou que a equipe "não está com pressa" para confirmar o companheiro de equipe de Max Verstappen para a campanha de 2026 da Fórmula 1.

Yuki Tsunoda, que atualmente ocupa a segunda vaga do time austríaco, tem enfrentado dificuldades desde que substituiu Liam Lawson, na terceira rodada de 2025, marcando apenas sete pontos, o que o coloca na 18º posição na tabela de pilotos.

Tsunoda, ainda não foi confirmado para o próximo ano, mas a Red Bull tem tido problemas com o segundo assento há muito tempo. Além do japonês e de Lawson, Sergio Pérez, Alex Albon e Pierre Gasly também passaram por períodos conturbados na equipe austríaca. Porém, tendo visto a melhora de Tsunoda nas duas últimas etapas, incluindo seu melhor resultado em classificação para a Red Bull na Bélgica, com o sétimo lugar, Mekies não vê motivo para uma mudança imediata: "A realidade para nós é que não estamos com pressa", disse Mekies ao Canal+.

"Temos sorte de ter Yuki no carro. Temos a Racing Bulls, que está funcionando muito bem e onde também podemos avaliar nossos jovens pilotos. Yuki deu um verdadeiro passo à frente em Spa e também em Budapeste em termos de seu déficit em relação a Max. Não foi muito perceptível porque em Budapeste não estávamos competitivos no geral", continuou.

Mekies confirmou que o foco da Red Bull está no restante de 2025, com a equipe austríaca em quarto lugar no campeonato e 42 pontos atrás da Mercedes, terceira colocada.

"Veremos. Liam está fazendo muito progresso na Racing Bulls, Isack [Hadjar] tem feito um trabalho extraordinário desde o início da temporada e continua nos surpreendendo a cada corrida. Se você olhar do ponto de vista da Red Bull, é difícil ver por que estaríamos com pressa para tomar essa decisão".

"Entendemos as perguntas e a impaciência em torno disso", acrescentou. "Mas, para nós, trata-se, antes de tudo, de tentar colocar nossos pilotos na melhor posição possível para o restante da temporada e ver onde estaremos daqui a alguns meses. Ainda faltam 10 corridas, então tomaremos a melhor decisão possível com todos os envolvidos", concluiu.

Marko: "Setembro ou outubro"

Por outro lado, o conselheiro da equipe, Helmut Marko, chegou a dizer a Sky Alemanha que uma decisão deve ser tomada nos próximos meses: "Estendemos as opções, ou melhor, os pilotos as estenderam conosco. Então, por volta de setembro ou outubro. Queremos ter mais algumas corridas para observar, e então tomaremos as decisões", disse.

Tsunoda chegou a comentar a fala de Marko, dizendo que, na verdade, nem sempre entende a lógica do austríaco: "Talvez o Helmut esteja pensando, lá no fundo [em me mandar de volta para a Racing Bulls]. Para ser honesto, nunca sei o que ele está pensando. Mas, por enquanto, entendo que ele quer que eu mostre desempenho. Acho que nas duas últimas corridas, depois que recebi atualizações, houve algum reconhecimento desse desempenho. Na verdade, houve uma grande diferença antes disso. E acho que isso ajuda ele e a mim a termos um pouco mais de tempo para ver como essa situação evolui".

"Mas, se entendi corretamente, ele ainda está esperando um pouco mais de tempo para definir o que é melhor para a Red Bull. Acho que vamos ver quanto à Racing Bulls ou seja lá o que for. Eles estão com um desempenho bastante bom atualmente. Obviamente, meu principal objetivo ainda é continuar na Red Bull, veremos", concluiu o piloto japonês.

