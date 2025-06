Helmut Marko afirmou que a Red Bull apresentará sua mais recente série de atualizações durante os fins de semana dos GPs da Áustria e Grã-Bretanha, à medida que se aproxima do fim do desenvolvimento do carro de Fórmula 1 de 2025.

A Red Bull introduziu gradualmente revisões no assoalho, sidepods e asa dianteira nos fins de semana de Miami, Ímola e Barcelona, ​​e seus últimos refinamentos para o carro de 2025 devem chegar neste fim de semana em sua corrida em casa, na Áustria, revelou o consultor da Red Bull, Marko.

"Agora estamos recebendo uma atualização para a Áustria, que será refinada novamente para Silverstone", disse Marko ao Kleine Zeitung. "Mas se isso também não funcionar, será difícil no campeonato mundial. E não é como se já não fosse difícil o suficiente."

Marko espera que essas atualizações sejam o último esforço real da Red Bull para 2025, antes que a equipe transfira totalmente seus recursos para os novos regulamentos que serão lançados no próximo ano.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Há uma análise precisa de como o túnel de vento e todas as ferramentas são usados", explicou Marko. "Em algum momento, no entanto, as pessoas dirão: 'Chega de desenvolvimento adicional'. Por dois motivos: tempo – e a produção de novas peças leva tempo – e o teto orçamentário.”

"Então, a questão é: onde vocês investem seus recursos? Presumo que depois de Silverstone ou Spa, no máximo, haverá uma decisão de se concentrar totalmente no novo carro."

Marko acrescentou que acredita que não é impossível para a Red Bull recuperar o que ele acredita ser cerca de três décimos de segundo por volta sobre as McLarens, mas o tempo está passando. Antecipando a corrida em casa da Red Bull no Red Bull Ring, ele disse: "Max Verstappen venceu aqui cinco vezes, a pista combina com ele.”

“Não somos só nós que temos problemas com os pneus, todos, exceto a McLaren, estão com dificuldades. Atualmente, estamos provavelmente três décimos atrás da McLaren, mas com uma janela de trabalho muito menor, o que torna tudo ainda mais difícil. Não é impossível recuperar os três décimos, mas precisamos recuperar agora.”

"Se a pista nos for favorável, como em Jeddah ou Suzuka – Ímola e Montreal também não foram tão ruins – então funciona. Mas a janela de trabalho é extremamente curta."

