A Red Bull não começou a temporada de 2025 da Fórmula 1 com grandes esperanças de que Max Verstappen fosse brigar pelo título contra a dupla da McLaren. Porém, o holandês conseguiu reduzir a diferença de 104 pontos que Oscar Piastri tinha no GP da Holanda para terminar como vice-líder.

Verstappen chegou a dizer em Abu Dhabi que estava sentado na sala de coletiva de imprensa se sentindo melhor do que 12 meses antes. Isso pode parecer notável, pois o holandês foi de fato campeão mundial na época. Em 2024, no entanto, ele já podia ver as coisas dando errado na Red Bull, uma tendência que continuou na primeira metade de 2025.

Em suas próprias palavras, Verstappen já sentia isso durante o teste de inverno no Bahrein, quando percebeu que os pontos fracos ainda estavam no RB21.

Foi somente após as férias no meio do ano que a Red Bull conseguiu mudar a maré. Isso foi acompanhado por um desenvolvimento mais longo do carro de 2025 do que a maioria dos rivais, mas durante uma entrevista de fim de ano com o Motorsport.com e outros, Laurent Mekies deixou claro que, em sua opinião, essa foi a única escolha certa. Sim, trabalhar por mais tempo no RB21 tirou tempo do projeto de 2026, mas não havia alternativas melhores, dada a situação da equipe.

A Red Bull está pagando um preço? Mekies estava convencido desde o início

"Ficou bem claro para nós que não queríamos simplesmente virar a página e, apesar do carro de 2025 não ser bom o suficiente, confiar no desejo de ter um bom desempenho em 2026 de qualquer maneira. Não queríamos seguir esse caminho", informou Mekies, em retrospectiva.

"Em vez disso, queríamos seguir o caminho que nos levaria primeiro ao fundo desse projeto. Precisávamos primeiro entender por que não estávamos tendo um bom desempenho, já que no próximo ano estaremos basicamente usando as mesmas ferramentas, os mesmos processos e também os mesmos métodos novamente, apesar de as regras serem completamente diferentes".

Essa escolha, como mencionado, teve um certo preço, mas, de acordo com Mekies, esse preço vale a pena de qualquer maneira.

"Sim, podemos ter perdido algum tempo para o projeto de 2026 ao fazê-lo dessa forma, mas não queríamos confiar no que pode ser. Então, para responder à pergunta se essa foi uma escolha difícil? Não, de forma alguma. Para ser sincero, foi algo de que estávamos convencidos desde o início".

Aumento de confiança muito necessário para o setor de tecnologia

O retorno de 2025 é valioso para a próxima temporada de várias maneiras, de acordo com Mekies. Validar a maneira de trabalhar e as ferramentas foi, de longe, o mais importante, mas ele também acredita que conhecimentos mais específicos ainda podem ser usados, apesar da reviravolta no regulamento.

"Aprendemos muito. Em primeiro lugar, trata-se da metodologia que usamos: o que você precisa para tornar um carro mais rápido e o que você precisa para contornar certas limitações?"

"Além disso, trata-se do conhecimento dos pneus, da correlação de nossas ferramentas, de onde exatamente você pode encontrar desempenho e assim por diante. A base comum entre as duas temporadas é francamente enorme, apesar dos regulamentos completamente novos", respondeu o chefe da equipe Red Bull a uma pergunta do Motorsport.com.

Além disso, a reviravolta também foi importante em nível humano, especialmente para a confiança dos membros da equipe.

"Se nos atermos ao aspecto humano por uma vez, isso definitivamente aproximou o grupo. Isso nos deu uma boa abordagem e uma boa atmosfera rumo a 2026. Como resultado, achamos que nosso carro será mais rápido que o dos concorrentes? Não, sinceramente não, mas isso ajuda na forma como trabalhamos como grupo, como enfrentamos os desafios e também como queremos seguir em frente juntos. Acima de tudo, é uma confirmação de nossa abordagem e de nosso pessoal".

Isso se aplica principalmente ao departamento técnico liderado por Pierre Waché. A Red Bull teve dificuldades de meados de 2024 a setembro de 2025, então a reviravolta pelo menos lhes dá confiança de que podem reverter uma situação difícil - independentemente dos regulamentos completamente diferentes.

"Sem dúvida, é um grande impulso para o departamento técnico ver o desempenho do carro no final da temporada", reconheceu Mekies. "E sim, isso dá confiança às pessoas. Já tínhamos confiança em nosso pessoal, pois achamos que temos os melhores talentos do mercado. Mas isso de fato dá mais confiança em nossos métodos, ferramentas e KPIs. Esse foi o aspecto mais importante dessa reviravolta".

