F1: Red Bull define sucessor de Lambiase como engenheiro de Verstappen

Com meia temporada ainda pela frente, a Red Bull já definiu quem vai ocupar o cargo de Gianpiero Lambiase como engenheiro de corrida de Max Verstappen na Fórmula 1 a partir de 2027. Como era de se esperar, foi realizada uma promoção interna, e o escolhido foi Tom Hart.

Seguindo reportagens do jornal holandês De Telegraaf, e agora confirmado pela Red Bull ao Motorsport.com, Hart assumirá de fato a função de Lambiase como engenheiro de corrida.

Inicialmente, parecia que o engenheiro britânico estava a caminho da Williams, onde se tornaria o engenheiro de Alex Albon. No entanto, a Red Bull conseguiu impedir essa transferência. A equipe pediu à Williams que revertesse a transferência, e um acordo já foi alcançado.

Durante o GP da Áustria, o chefe da Red Bull, Laurent Mekies, já havia dado indícios dessa mudança. Quando questionado sobre os rumores em torno do engenheiro-chefe Paul Monaghan, que pode estar a caminho da Cadillac, Mekies respondeu:

“Se eu olhar para os nomes que têm circulado nos últimos meses, a maioria deles ainda está na garagem. Alguns nunca quiseram sair, outros mudaram de ideia e vão ficar conosco".

Essas últimas palavras se referiam a Hart. Nas últimas temporadas, ele atuou como engenheiro de desempenho de Verstappen, mas este ano assumiu uma função diferente, cuidando de ambos os carros.

Tom Hart no pódio com Max Verstappen após o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2022 Foto: Red Bull Content Pool

A data exata em que ele será promovido ao cargo de engenheiro de corrida ainda não foi determinada, pois depende de quando as funções de Lambiase na Red Bull chegarão ao fim. Lambiase se juntará à McLaren em 2028 como diretor de corridas, mas espera-se que ele comece um período de quarentena antes disso.

Com isso, espera-se que Hart comece como engenheiro de corrida no início de 2027 e também substitua Lambiase em algumas ocasiões durante a segunda metade desta temporada. Para ajudar a garantir uma transição tranquila, Hart recentemente adquiriu alguma experiência na função durante o dia de filmagens de Isack Hadjar em Silverstone.

Mesmo que Verstappen decida deixar a Red Bull, Hart ainda assumirá o cargo de engenheiro de corrida – nesse cenário, porém, para o sucessor de Verstappen.

Enquanto a Red Bull conseguiu manter Hart, Monaghan esteve mais uma vez ausente do fim de semana em Spa, em meio às especulações contínuas sobre seu futuro. Uma mudança para uma função “ainda mais sênior” na Cadillac parece iminente, embora ele ainda não tenha formalmente apresentado sua demissão da Red Bull. Monaghan também não compareceu ao GP da Inglaterra em Silverstone há duas semanas.

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