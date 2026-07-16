Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

F1: Aston Martin está “a todo vapor” para entregar atualizações na Hungria, mas se preocupa com peças de reposição

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Aston Martin está “a todo vapor” para entregar atualizações na Hungria, mas se preocupa com peças de reposição

F1: "Tenho que render", diz Antonelli após 'zerar' em Silverstone

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: "Tenho que render", diz Antonelli após 'zerar' em Silverstone

F1 - Haas, Ferrari, Red Bull ou uma surpresa: Onde Bearman vai correr em 2027?

Fórmula 1
F1 - Haas, Ferrari, Red Bull ou uma surpresa: Onde Bearman vai correr em 2027?

Bortoleto defende decisão da F1 em Silverstone: "Não vejo motivo para bandeira vermelha"

Fórmula 1
GP da Bélgica
Bortoleto defende decisão da F1 em Silverstone: "Não vejo motivo para bandeira vermelha"

F1: Colapinto 'provoca' rivais da Argentina e Sainz revela 'perrengue' para ver final da Copa

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Colapinto 'provoca' rivais da Argentina e Sainz revela 'perrengue' para ver final da Copa

F1: Red Bull deixa asa 'macarena' de lado após acidentes de Verstappen

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Red Bull deixa asa 'macarena' de lado após acidentes de Verstappen

F1 - Hulkenberg responde rumores sobre Sainz na Audi: "Vaga de reserva está aberta"

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Hulkenberg responde rumores sobre Sainz na Audi: "Vaga de reserva está aberta"
Fórmula 1 GP da Bélgica

F1: Red Bull deixa asa 'macarena' de lado após acidentes de Verstappen

Na Bélgica, Red Bull vai voltar ao modelo tradicional de asa traseira após incidentes envolvendo o tetracampeão nas duas últimas etapas

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

A Red Bull voltará a usar sua asa traseira original, após uma série de escapadas de pista preocupantes de Max Verstappen na parte europeia da temporada 2026 da Fórmula 1 com o modelo apelidado de 'macarena'.

Leia também:

A rival Ferrari foi a primeira a apresentar o que chamou de asa traseira 'macarena' nos testes de pré-temporada, com um flap principal que girava 180 graus quando o modo reta era ativado, otimizando os níveis de arrasto.

A Red Bull apresentou sua própria versão de um aerofólio traseiro giratório no GP de Miami, em maio, desenvolvendo um conceito próprio com um mecanismo diferente da solução da Ferrari.

A asa traseira causou problemas iniciais para a Red Bull, com Verstappen sofrendo um grave acidente na classificação do GP da Áustria depois que a asa não fechou corretamente. Um incidente semelhante aconteceu em Silverstone onde Verstappen rodou e foi parar na brita na Stowe.

A Red Bull agora voltou ao design original e convencional da asa traseira com o qual começou a temporada. “Vamos voltar à versão antiga e ver quando a mais recente estiver pronta para ser usada novamente”, confirmou Verstappen na quinta-feira (16).

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

O Motorsport.com apurou que a Red Bull ainda está empenhada no retorno da asa 'macarena' o mais cedo possível. A equipe está trabalhando em uma série de modificações em sua fábrica em Milton Keynes para resolver o que o holandês chamou de problema “perigoso”.

Os incidentes de grande repercussão levaram a FIA a examinar mais de perto o design das asas traseiras tanto da Red Bull quanto da Ferrari.

Mas enquanto a Red Bull é forçada a reprojetar sua solução por razões óbvias de confiabilidade e segurança, a Ferrari parece estar tranquila em relação ao seu próprio modelo, que até agora tem funcionado perfeitamente e foi testado e desenvolvido ao longo de um extenso período.

A McLaren é a terceira equipe conhecida por ter trabalhado na tal asa traseira modificada, mas a escuderia de Woking deixou o projeto de lado após inicialmente planejar testá-lo nos treinos livres do GP da Áustria, decidindo que o conceito precisava de mais tempo de desenvolvimento.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Hulkenberg responde rumores sobre Sainz na Audi: "Vaga de reserva está aberta"
Próximo artigo F1: Colapinto 'provoca' rivais da Argentina e Sainz revela 'perrengue' para ver final da Copa

Principais comentários
Mais de
Filip Cleeren

F1: Norris terá punição de 10 posições de grid no GP da Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Norris terá punição de 10 posições de grid no GP da Bélgica

F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

F1: FIA pretende acabar com equipes clientes em 2031; entenda situação

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: FIA pretende acabar com equipes clientes em 2031; entenda situação

Últimas notícias

F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

F1: Aston Martin está “a todo vapor” para entregar atualizações na Hungria, mas se preocupa com peças de reposição

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Aston Martin está “a todo vapor” para entregar atualizações na Hungria, mas se preocupa com peças de reposição

F1: "Tenho que render", diz Antonelli após 'zerar' em Silverstone

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: "Tenho que render", diz Antonelli após 'zerar' em Silverstone

F1 - Haas, Ferrari, Red Bull ou uma surpresa: Onde Bearman vai correr em 2027?

Fórmula 1
F1 - Haas, Ferrari, Red Bull ou uma surpresa: Onde Bearman vai correr em 2027?