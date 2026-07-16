F1: Red Bull deixa asa 'macarena' de lado após acidentes de Verstappen

A Red Bull voltará a usar sua asa traseira original, após uma série de escapadas de pista preocupantes de Max Verstappen na parte europeia da temporada 2026 da Fórmula 1 com o modelo apelidado de 'macarena'.

A rival Ferrari foi a primeira a apresentar o que chamou de asa traseira 'macarena' nos testes de pré-temporada, com um flap principal que girava 180 graus quando o modo reta era ativado, otimizando os níveis de arrasto.

A Red Bull apresentou sua própria versão de um aerofólio traseiro giratório no GP de Miami, em maio, desenvolvendo um conceito próprio com um mecanismo diferente da solução da Ferrari.

A asa traseira causou problemas iniciais para a Red Bull, com Verstappen sofrendo um grave acidente na classificação do GP da Áustria depois que a asa não fechou corretamente. Um incidente semelhante aconteceu em Silverstone onde Verstappen rodou e foi parar na brita na Stowe.

A Red Bull agora voltou ao design original e convencional da asa traseira com o qual começou a temporada. “Vamos voltar à versão antiga e ver quando a mais recente estiver pronta para ser usada novamente”, confirmou Verstappen na quinta-feira (16).

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

O Motorsport.com apurou que a Red Bull ainda está empenhada no retorno da asa 'macarena' o mais cedo possível. A equipe está trabalhando em uma série de modificações em sua fábrica em Milton Keynes para resolver o que o holandês chamou de problema “perigoso”.

Os incidentes de grande repercussão levaram a FIA a examinar mais de perto o design das asas traseiras tanto da Red Bull quanto da Ferrari.

Mas enquanto a Red Bull é forçada a reprojetar sua solução por razões óbvias de confiabilidade e segurança, a Ferrari parece estar tranquila em relação ao seu próprio modelo, que até agora tem funcionado perfeitamente e foi testado e desenvolvido ao longo de um extenso período.

A McLaren é a terceira equipe conhecida por ter trabalhado na tal asa traseira modificada, mas a escuderia de Woking deixou o projeto de lado após inicialmente planejar testá-lo nos treinos livres do GP da Áustria, decidindo que o conceito precisava de mais tempo de desenvolvimento.

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