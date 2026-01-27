F1: Red Bull demonstra perplexidade com funcionamento do motor em Barcelona
No primeiro dia de testes na Catalunha, Hadjar completou 107 voltas e Lawson 88
Foto de: Formula 1
O primeiro teste importante para a Red Bull Ford Powertrains na Fórmula 1 aconteceu nesta segunda-feira e correu bem, de forma geral. O que causou até um certo espanto em Isack Hadjar, responsável por dar 107 voltas na abertura do 'shakedown'.
A confiabilidade do DM01, uma homenagem a Dietrich Mateschitz, é fundamental e, nesse aspecto ambas as equipes - Red Bull e Racing Bulls - estão bastante satisfeitas. Nas entrelinhas, Hadjar deixou transparecer a surpresa com o bom desempenho apresentado pela unidade de potência.
"Completamos mais voltas do que esperávamos, o que foi uma surpresa para nós. Tudo correu muito bem. Tive apenas um pequeno problema, o que é bastante impressionante considerando que era o primeiro dia com nosso motor".
Liam Lawson ecoou o mesmo pensamento do ex-companheiro de equipe, mas não deixou a 'precaução' de lado: "Demos um bom número de voltas e aprendemos muito. É claro que também tivemos alguns pequenos problemas, mas isso era de se esperar em um primeiro dia. No geral, estamos em um bom lugar".
O diretor executivo da Ford, Mark Rushbrook, em entrevista ao Motorsport.com informou que na fase final do desenvolvimento do motor, foi dada muita atenção à confiabilidade. Mattia Spini, engenheiro-chefe de corrida da Racing Bulls, trouxe o otimismo em relação à performance DM01.
“O motor está funcionando bem. Ainda não está perfeito, mas também não esperávamos que estivesse. Ainda temos que trabalhar em algumas coisas, mas o lado positivo é que, pelo menos, estamos trabalhando bem juntos. Para a primeira corrida, vamos ajustar ainda mais a fonte de potência", encerrou.
