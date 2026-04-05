F1: Red Bull deve atrasar redução do peso do carro; saiba até quando

A Red Bull já admitiu que está "pagando o preço" de continuar desenvolvendo o carro em 2025 e tentar conquistar o pentacampeonato de Max Verstappen na Fórmula 1. No entanto, as coisas podem estar mais difíceis do que o imaginado.

Já foi amplamente reportado que o monoposto da equipe de Milton Keynes está bem acima do peso mínimo - 768 kg. As notícias dão conta de que o RB22 estaria entre nove e 10 quilos mais pesado que o limite, isso sem contar o piloto já no cockpit.

A equipe está trabalhando arduamente para resolver o problema e tentar se colocar na briga com as rivais, principalmente porque é dito que a Mercedes e Ferrari estão abaixo do limite, enquanto a McLaren está exatamente com 768 kg.

No entanto, fontes no paddock indicam que esse problema não deve ser resolvido tão cedo e a Red Bull só encontrará uma solução com o novo chassi em 2027, como reporta o Autoracer.

O site também dá conta de que é esperado que a próxima atualização traga uma diminuição de pelo menos cinco quilos, trazendo um alívio a curto prazo, mas não sendo uma solução permanente. É esperado que essa redução aconteça até Silverstone.

Acredita-se que os problemas que estão assolando a equipe de Milton Keynes são causados, especialmente, pela correlação com o simulador e o antigo túnel de vento, que se provou não ser completamente confiável. Uma vez que eles não conseguiram obter os dados perfeitos, construir um carro vencedor não é uma tarefa fácil.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!