F1: Red Bull deve atrasar redução do peso do carro; saiba até quando

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Equipe corre atrás do prejuízo com atualizações, mas está cerca de 10 kg acima do limite ideal

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A Red Bull já admitiu que está "pagando o preço" de continuar desenvolvendo o carro em 2025 e tentar conquistar o pentacampeonato de Max Verstappen na Fórmula 1. No entanto, as coisas podem estar mais difíceis do que o imaginado.

Leia também:

Já foi amplamente reportado que o monoposto da equipe de Milton Keynes está bem acima do peso mínimo - 768 kg. As notícias dão conta de que o RB22 estaria entre nove e 10 quilos mais pesado que o limite, isso sem contar o piloto já no cockpit.

A equipe está trabalhando arduamente para resolver o problema e tentar se colocar na briga com as rivais, principalmente porque é dito que a Mercedes e Ferrari estão abaixo do limite, enquanto a McLaren está exatamente com 768 kg.

No entanto, fontes no paddock indicam que esse problema não deve ser resolvido tão cedo e a Red Bull só encontrará uma solução com o novo chassi em 2027, como reporta o Autoracer.

O site também dá conta de que é esperado que a próxima atualização traga uma diminuição de pelo menos cinco quilos, trazendo um alívio a curto prazo, mas não sendo uma solução permanente. É esperado que essa redução aconteça até Silverstone.

Acredita-se que os problemas que estão assolando a equipe de Milton Keynes são causados, especialmente, pela correlação com o simulador e o antigo túnel de vento, que se provou não ser completamente confiável. Uma vez que eles não conseguiram obter os dados perfeitos, construir um carro vencedor não é uma tarefa fácil.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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