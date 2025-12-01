F1: Red Bull deve confirmar Hadjar ao lado de Verstappen em 2026, mas Tsunoda pode continuar vinculado à equipe; entenda
A Red Bull anunciará sua dupla de pilotos para 2026 amanhã, mas o Motorsport.com apurou que o franco-argelino Isack Hadjar será o novo companheiro de equipe do holandês Max Verstappen, com o jovem anglo-sueco Arvid Lindblad sendo promovido à Fórmula 1 na Racing Bulls.
Isso deixa a vaga restante entre o japonês Yuki Tsunoda e Liam Lawson, embora uma reportagem do jornal holandês De Telegraaf afirme que o neozelandês será mantido na Racing Bulls, deixando o nipônico sem vaga titular para 2026.
O envolvimento de Tsunoda com a Honda, do ponto de vista de marketing, também se tornou difícil para o grupo taurino devido à chegada da Ford como parceria de unidades de potência no ano que vem -- a montadora japonesa, por sua vez, será fornecedora exclusiva de motores para a Aston Martin.
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) determinou recentemente que as fabricantes fornecerão motores para suas antigas equipes clientes para testes de carros antigos (TPC). No Catar, o Motorsport.com apurou que, sobre isso, o time taurino negocia os valores com a Honda para 2026.
"Sempre tivemos um bom relacionamento com a Honda. Tivemos uma reunião na sexta-feira e acho que estamos no caminho certo para resolver essa questão", disse o consultor taurino Helmut Marko em entrevista exclusiva.
"A Red Bull quer finalizar o acordo com a Honda para continuar realizando testes no TPC no próximo ano, o que será importante para dar a Lindblad mais tempo de F1, se necessário, e para permitir que outros talentos do programa de jovens se familiarizem com os equipamentos de quando estiverem prontos".
Um aspecto fundamental é que os preços cobrados pelos fornecedores de motores para os testes TPC não estão incluídos no teto orçamentário. Grandes equipes como a Red Bull poderiam, teoricamente, arcar com o valor, independentemente de quão alto fosse, já que isso não afetaria tanto os orçamentos.
Dito isso, nenhuma equipe quer pagar o preço integral, e é compreensível que a Red Bull e a Honda estejam negociando um acordo mutuamente aceitável há algum tempo. No entanto, o acordo sobre os testes TPC ainda pode significar um papel de reserva para Tsunoda em ambas as equipes da Red Bull — incluindo um programa nas sessões de TPC para o próprio competidor japonês —, mas isso ainda não é oficial.
Independentemente do futuro de Tsunoda, é crucial para a Red Bull conseguir concluir os testes adicionais no próximo ano, especialmente porque o número de dias regulares de testes e filmagens é muito limitado – e o acordo com a Honda será fundamental. O Motorsport.com acompanha tudo.
