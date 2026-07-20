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F1: Red Bull deve contratar chefe da academia de jovens pilotos da Mercedes

Motorsport.com apurou que Gwen Lagrue deve ingressar na Red Bull em uma função semelhante

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in conversation with Gwen Lagrue, Mercedes Driver Development Advisor, Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team

Gwen Lagrue, chefe do programa de jovens pilotos da Mercedes, deve se juntar à Red Bull em funções semelhantes, apurou o Motorsport.com, trazendo consigo a experiência adquirida no desenvolvimento de talentos da Fórmula 1 como George Russell e Kimi Antonelli.

O editor recomenda:

Desde 2016, Lagrue lidera o programa de jovens pilotos da Mercedes, supervisionando o recrutamento e o desenvolvimento de Russell e Antonelli antes de ambos serem promovidos para a equipe oficial de F1. As carreiras deles são uma prova clara do sucesso do programa de jovens pilotos da Mercedes.

O Motorsport.com apurou que Lagrue deve deixar a Mercedes para assumir uma função semelhante na Red Bull. Ainda não está claro quando o francês assumirá oficialmente seu novo cargo, e nenhuma das partes envolvidas se pronunciou até o momento.

Para a Red Bull, a contratação de Lagrue representa um reforço significativo, à medida que a equipe inicia um novo capítulo em seu programa de juniores.

Quem é Gwen Lagrue?

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue

Foto: Charles Coates / Motorsport Images

A carreira de Lagrue no automobilismo começou como piloto de kart, antes de ele migrar para o rally. Posteriormente, ele optou por aplicar sua experiência na gestão de pilotos e no desenvolvimento de talentos, construindo uma sólida reputação por identificar e formar jovens promessas.

Depois de trabalhar de forma independente, ele foi contratado em 2011 pelo então chefe da equipe da Lotus, Eric Boullier, para comandar o programa de juniores da equipe. Durante seu período lá, foi responsável por trazer pilotos como Esteban Ocon e Alex Albon, antes de se transferir para a Mercedes em 2016.

Seu primeiro dia em Brackley foi tudo menos rotineiro. Sua tarefa inicial foi convencer Russell a recusar uma vaga de piloto oficial da BMW no DTM e, em vez disso, continuar sua carreira nos monopostos com apoio da Mercedes. Aquele momento acabou sendo decisivo na carreira do britânico.

Russell foi seguido por vários outros jovens promissores, incluindo Antonelli, que Lagrue identificou quando o italiano tinha apenas 11 anos. Essa decisão também foi uma espécie de aposta, especialmente porque nem todos na Mercedes acreditavam que investir em um piloto tão jovem fosse a jogada certa.

Por 25 anos, Helmut Marko supervisionou o programa de jovens pilotos da Red Bull, que revelou vários vencedores de GPs e campeões mundiais, embora também tenha passado por períodos menos bem-sucedidos nos últimos anos.

A chegada de Lagrue ocorre em um momento em que a Red Bull está reformulando sua estrutura de desenvolvimento de pilotos. Os recursos consideráveis do grupo — a começar pelas duas vagas na F1 da Racing Bulls — agora serão confiados a um dos caçadores de talentos mais conceituados do automobilismo.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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