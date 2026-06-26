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F1: Red Bull deve perder mais um engenheiro de ponta, diz site

Um dos nomes mais experientes da equipe taurina estaria de saída, de acordo com portal especializado; saiba mais

Neşe Akkoyun
Editado:

Segundo o RacingNews365, o engenheiro-chefe da Red Bull na Fórmula 1, Paul Monaghan, deve deixar o time taurino rumo à Cadillac para assumir um cargo sênior na equipe americana.

O editor recomenda:

Ainda segundo a reportagem, Monaghan também recebeu uma oferta da Aston Martin, onde se reencontraria com Adrian Newey, mas preferiu se transferir para a escuderia dos Estados Unidos. 

De acordo com o portal, embora o destino do engenheiro esteja definido, ainda não se sabe quando Monaghan começará a trabalhar na Cadillac, já que ele segue plenamente ativo no time taurino e precisaria tirar uma 'licença de jardinagem', embora as duas equipes possam chegar a um acordo para diminuir o período do profissional 'no estaleiro'. De todo modo, a expectativa inicial é uma chegada ao time dos EUA no meio de 2027.

Quem é Paul Monaghan?

O engenheiro se juntou à Red Bull em 2005, primeiro ano da marca na F1, e desempenhou papéis-chave em todos os campeonatos conquistados pela equipe até hoje, tendo grande participação tanto nos quatro títulos consecutivos de Sebastian Vettel e também no atual período de sucesso liderado por Max Verstappen.

Paul Monaghan, Başmühebdis, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Paul Monaghan, Başmühebdis, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Monaghan, que começou sua carreira na F1 em 1990 na McLaren, no departamento de pesquisa e desenvolvimento, mais tarde foi engenheiro de dados de David Coulthard. Em 2000, durante o processo de transição da Benetton para Renault, ele rumou para a equipe sediada em Enstone, assumiu a função de engenheiro de corrida e trabalhou lá com nomes como Jenson Button e Fernando Alonso.

Inclusive, como engenheiro de corrida de Alonso, teve um papel direto na primeira vitória do piloto espanhol na F1, no GP da Hungria de 2003. Após um breve período na Jordan, viveu os momentos mais bem-sucedidos de sua carreira na Red Bull.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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