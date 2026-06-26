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F1: Red Bull deve seguir como motor de referência para ADUO; entenda

FIA se comprometeu a explicar motivos para manutenção da decisão para a equipe

Neşe Akkoyun
Editado:

A Red Bull estava discutindo com a FIA para entender por que a análise de classificação das unidades de potência a colocou no topo, à frente de Mercedes e Ferrari. Investigações iniciais revelaram que a Red Bull não seria capaz de fazer nenhuma atualização de motor sob o novo sistema ADUO.

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O chefe da equipe, Laurent Mekies, afirmou no GP de Barcelona que todos os dados coletados nas primeiras corridas da temporada mostravam que a líder do campeonato, Mercedes, estava um passo à frente em termos de desempenho do motor.

Mekies disse: "Queremos ter uma discussão mais aprofundada com a FIA, porque não temos nenhum dado que mostre que temos sequer uma pequena vantagem sobre a Mercedes."

O ranking ADUO da FIA baseia-se exclusivamente no motor de combustão interna, sem levar em consideração baterias e sistemas de recuperação de energia. Após os pedidos de esclarecimento da Red Bull sobre as conclusões do ADUO, a FIA concordou em reexaminar todos os dados coletados durante o período inicial de avaliação que antecedeu o GP do Canadá, no final de maio.

Segundo informações do site The Race, a investigação está perto da conclusão, mas não há rumores de que as conclusões iniciais da FIA — de que a Red Bull estava pelo menos 2% à frente da Mercedes — estivessem incorretas. Isso significa que a decisão, comunicada oficialmente às equipes por meio de uma carta assinada no dia do GP de Mônaco, três semanas atrás, permanece em vigor.

Embora alguns detalhes finais ainda estejam sendo discutidos com a Red Bull, a FIA deverá anunciar os resultados oficiais do ADUO antes do GP da Bélgica, no próximo mês. Fontes indicam que a Federação está disposta a ser transparente com a Red Bull antecipadamente e explicará detalhadamente os motivos por trás de suas decisões.

No entanto, alguns dados críticos referentes ao desempenho de outros fabricantes de motores não podem ser compartilhados com a Red Bull devido a acordos de confidencialidade.

Como parece improvável que a FIA mude sua decisão sobre a ADUO, a Red Bull é atualmente a única fabricante impossibilitada de atualizar sua unidade de potência.

Por outro lado, a Ferrari já trouxe sua primeira atualização de desempenho da temporada para o GP da Áustria neste fim de semana, utilizando seu sistema ADUO. Sabe-se que a Audi utilizou novas peças em Barcelona. A Honda também planeja ativar um de seus direitos de atualização para este ano por volta do recesso de verão, provavelmente no GP da Bélgica, no mínimo.

A capacidade da Red Bull de utilizar seus direitos ADUO durante o segundo período de avaliação, que vai de Mônaco ao GP da Hungria antes das férias de verão, depende inteiramente de a Mercedes apresentar ou não uma melhoria de desempenho em seu motor a combustão interna.

Se a Mercedes optar por permanecer estagnada durante esse período ou se concentrar no desenvolvimento de outros componentes da unidade de potência, a Red Bull poderá, mais uma vez, se ver presa à situação de ter o melhor motor a combustão interna. Isso poderia significar que a equipe austríaca não conseguirá apresentar outra atualização significativa do motor por um bom tempo.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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