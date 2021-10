Os carros e macacões da Red Bull podem ter mudanças no GP dos Estados Unidos: a equipe austríaca especula substituir os logos da Honda pelos da Acura, marca do grupo japonês, nas vestimentas dos pilotos e asas traseiras dos veículos, de acordo com informações do RacingNews365. Seria a primeira vez que ela estaria na Fórmula 1 desde 1992.

A Acura é a divisão de carros de luxo da Honda e atua, principalmente, no país norte-americano e no Canadá. Ainda não há informações se a AlphaTauri fará o mesmo. A escuderia italiana também ostenta o logo da montadora japonesa na lateral do carro. A mudança não excluiria a fornecedora dos equipamentos da Red Bull em Austin, apenas apareceria em menor escala.

Essa seria a segunda corrida seguida que a equipe austríaca utilizaria uma pintura especial. No GP da Turquia, os carros foram 'recapeados' com as cores da Honda, em homenagem aos anos de colaboração.

A última vez que a Acura esteve presente na Fórmula 1 foi durante a era McLaren-Honda, quando a marca teve o nome estampado nas viseiras de Ayrton Senna e Alain Prost de 1988 e 1989, e seguiu no capacete do brasileiro, após a saída do francês, até 1992.

