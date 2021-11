O chefe Red Bull Christian Horner disse "não haver relação" entre ele e o rival da Mercedes Toto Wolff, à medida que a tensão em torno da "mais política" luta pelo título da Fórmula 1 seguem aumentando. Enquanto a categoria se encaminha para a conclusão de sua primeira batalha pelo título entre duas equipes na era híbrida, a guerra nos bastidores cresce ao longo de uma série de incidentes na pista entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, e com disputas fora dela sobre a legalidade dos carros da oposição.

O confronto no GP de São Paulo foi a mais recente polêmica para colocar lenha na fogueira. A escuderia alemã solicitou o direito de revisar uma disputa na qual o holandês saiu sem punição após empurrar o britânico para fora do circuito, essa que foi negada pela FIA nesta sexta-feira (19) depois que a federação considerou que nenhuma nova evidência significativa havia sido apresentada.

Ambos os chefes de equipe admitiram que não há 'amor' entre eles devido à competitividade absoluta da temporada de 2021, com Horner afirmando que tem sido a "luta mais política" que sua escuderia já enfrentou.

"Não há relacionamento, há competição", comentou ele no Catar, quando questionado se o respeito mútuo entre os dois times sobreviveu à implacável campanha deste ano. "Eu acho que foi interessante ouvir as opiniões de Toto após a corrida sprint na semana passada no rádio de sua equipe."

"Vamos dar o máximo, trabalhamos muito para chegar a essa posição. É a primeira vez que eles são desafiados e é interessante ver como as pessoas reagem sob pressão. De longe, a luta política mais intensa em que já estivemos envolvidos neste esporte."

Wolff disse que "há respeito pela capacidade" da equipe de Milton Keynes, apesar de admitir que "tiraram as luvas" em uma luta de boxe que gradualmente evoluiu para uma de MMA.

"Há muitas pessoas excelentes trabalhando na Red Bull e, obviamente, muitas pessoas excelentes trabalhando na Mercedes, e é uma luta e tanto", comentou o mandatário de Brackley. "Temos respeito pela capacidade que eles têm, com certeza. Está claro que isso é difícil, é o Campeonato Mundial da categoria mais alta do automobilismo."

"O que começou como boxe olímpico foi pro profissional e agora é uma luta de MMA, mas tudo bem. Estamos no ringue, tentando fazer o melhor trabalho possível. Os cotovelos estão fora porque as regras o dizem e as luvas também. Nada mais deve ser esperado."

