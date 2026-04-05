Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

NASCAR Cup
Martinsville
Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

Fórmula 1
F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc

Fórmula 1
F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc

F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar

Fórmula 1
F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar

F1: Red Bull deve atrasar redução do peso do carro; saiba até quando

Fórmula 1
F1: Red Bull deve atrasar redução do peso do carro; saiba até quando

VÍDEO F1: Antonelli visita rancho de Rossi com Bezzecchi e Morbidelli

Fórmula 1
VÍDEO F1: Antonelli visita rancho de Rossi com Bezzecchi e Morbidelli

"Não sintam pena de mim", dispara Verstappen sobre possível saída da F1

Fórmula 1
GP do Japão
"Não sintam pena de mim", dispara Verstappen sobre possível saída da F1

Após acidente de Bearman, Haas diz que F1 "não precisa de mudanças dramáticas"

Fórmula 1
GP do Japão
Após acidente de Bearman, Haas diz que F1 "não precisa de mudanças dramáticas"
Fórmula 1

F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc

Monegasco, no entanto, prefere esperar e assistir como a Ferrari irá se sair nesta temporada

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Ferrari

É muito improvável que Charles Leclerc deixe a Ferrari em um futuro próximo, principalmente porque a equipe conseguiu, aparentemente, construir um carro competitivo para a Fórmula 1 e porque o monegasco já disse que deseja conquistar seu primeiro título com os italianos. No entanto, isso não significa que outros times não possam fazer suas sondagens.

Leia também:

A Aston Martin é uma das equipes que está tentando se reconstruir de dentro para fora e, segundo informações da Autoracer, tentaram negociar com Leclerc. O site revela que o monegasco foi procurado por Lawrence Stroll para falar sobre uma possível transferência, mas percebeu algo "suspeito" e recuou rapidamente.

A aproximação teria acontecido ainda em 2025, como o Motorsport.com chegou a reportar à época, mas o piloto teria preferido esperar e observar como as equipes iriam se comportar sob o novo regulamento.

Já na Red Bull, o monegasco seria opção caso Max Verstappen realmente tome a decisão de não cumprir seu contrato até 2028. O site destaca que, caso isso realmente aconteça, Laurent Mekies já tem o número de Leclerc salvo em seus contatos para fechar uma vaga.

O atual chefe da equipe de Milton Keynes também sabe que Charles não quer mais ser apenas o 'rostinho bonito' da Ferrari, mas quer ser levado a sério como o centro do próximo projeto, por isso esperar a hora certa para 'atacar' pode ser a melhor estratégia.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar
Próximo artigo F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar

F1: Red Bull deve atrasar redução do peso do carro; saiba até quando

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull deve atrasar redução do peso do carro; saiba até quando

Últimas notícias

Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

NASCAR Cup
Martinsville
Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

Fórmula 1
F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc

Fórmula 1
F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc

F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar

Fórmula 1
F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar