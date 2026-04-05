F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc
Monegasco, no entanto, prefere esperar e assistir como a Ferrari irá se sair nesta temporada
Foto de: Ferrari
É muito improvável que Charles Leclerc deixe a Ferrari em um futuro próximo, principalmente porque a equipe conseguiu, aparentemente, construir um carro competitivo para a Fórmula 1 e porque o monegasco já disse que deseja conquistar seu primeiro título com os italianos. No entanto, isso não significa que outros times não possam fazer suas sondagens.
A Aston Martin é uma das equipes que está tentando se reconstruir de dentro para fora e, segundo informações da Autoracer, tentaram negociar com Leclerc. O site revela que o monegasco foi procurado por Lawrence Stroll para falar sobre uma possível transferência, mas percebeu algo "suspeito" e recuou rapidamente.
A aproximação teria acontecido ainda em 2025, como o Motorsport.com chegou a reportar à época, mas o piloto teria preferido esperar e observar como as equipes iriam se comportar sob o novo regulamento.
Já na Red Bull, o monegasco seria opção caso Max Verstappen realmente tome a decisão de não cumprir seu contrato até 2028. O site destaca que, caso isso realmente aconteça, Laurent Mekies já tem o número de Leclerc salvo em seus contatos para fechar uma vaga.
O atual chefe da equipe de Milton Keynes também sabe que Charles não quer mais ser apenas o 'rostinho bonito' da Ferrari, mas quer ser levado a sério como o centro do próximo projeto, por isso esperar a hora certa para 'atacar' pode ser a melhor estratégia.
FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA
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