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F1: Red Bull é superada pela Alpine no campeonato de 2026; entenda como isso aconteceu

Equipe austríaca caiu para o sexto lugar no campeonato de construtores antes da pausa de abril

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:

A Alpine pode ter sido claramente a 'lanterna' da Fórmula 1 na temporada 2025, enquanto o título mundial de pilotos escapou por pouco de Max Verstappen, da Red Bull, mas, após três etapas da campanha de 2026, as duas equipes estão empatadas, mas com vantagem para a escuderia francesa.

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Com Pierre Gasly superando Verstappen e conquistando o sétimo lugar ao cruzar a linha de chegada no GP do Japão, ambas as equipes somam 16 pontos, mas a Alpine está à frente nos critérios de desempate.

Isso não é coincidência, já que ambos os pilotos da Red Bull têm se mostrado abertamente insatisfeitos com o desempenho e o comportamento do RB22 – e continuam sem saber como melhorar a situação.

Depois que Isack Hadjar e Verstappen se classificaram em oitavo e 11º, respectivamente, em Suzuka, o francês lamentou que “o que estamos vendo neste fim de semana não faz sentido”, enquanto o tetracampeão classificou o carro como “impossível de pilotar” e “totalmente instável”.

Hadjar não conseguiu pontuar no domingo após perder tempo ao fazer uma parada antes do safety car – ele classificou o carro taurino como “impossível de pilotar” a ponto de ser “perigoso” –, enquanto Verstappen terminou em oitavo, três décimos atrás de Gasly após uma batalha de 26 voltas.

“Acho que estávamos um pouquinho mais rápidos por volta, mas simplesmente não dá para ultrapassar – bem, dá para ultrapassar, mas aí você fica sem bateria na reta seguinte”, comentou o tetracampeão mundial.

 “Então, tentei uma vez só para dar uma olhada, ultrapassei ele na chicane final, mas aí você fica sem bateria na reta seguinte. Então pensei: ‘Até mais! Tentar de novo daqui a algumas voltas!’”

A situação da Red Bull no campeonato foi agravada por problemas técnicos que tiraram Hadjar e Verstappen das corridas de Melbourne e Xangai, respectivamente, quando eles estavam em quinto e sexto lugares, causando uma perda potencial de 16 pontos.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Clive Mason / Getty Images

Enquanto isso, embora Franco Colapinto tenha enfrentado dificuldades, Gasly maximizou o potencial da Alpine, depois que a equipe sacrificou sua campanha de 2025 para se concentrar antecipadamente nos novos regulamentos de 2026.

Gasly se classificou em sétimo nas últimas três sessões (incluindo a sprint), marcando pontos em todos os GPs com o 10º lugar em Melbourne (partindo da 12ª posição no grid), o sexto em Xangai e o sétimo em Suzuka.

A Haas, em quarto lugar, superava a Red Bull na classificação antes mesmo da etapa japonesa, com Oliver Bearman conquistando o sétimo e o quinto lugares na Austrália e na China.

Antes da temporada, poderia-se pensar que a Red Bull Ford, como nova fabricante de unidades de potência, seria o calcanhar de Aquiles da equipe, mas as falhas do RB22 estão em outro lugar, segundo Hadjar.

“Temos uma boa unidade de potência. O motor é bom. O chassi é péssimo. Somos simplesmente lentos nas curvas”, afirmou, com frieza, o piloto de 21 anos.

“O único ponto positivo no momento é que consigo pilotar o carro rápido. Mas não temos nenhuma pista de como podemos tornar o carro rápido".

Talvez o próximo teste da Pirelli, programado para acontecer em Suzuka na terça e na quarta-feira da próxima semana, seja útil nesse sentido.

“Temos atualizações a caminho, vamos testá-las, fazer alguns trabalhos em simulador, entender o que aconteceu no fim de semana”, disse Hadjar ao Canal+. “Espero que chova na terça e na quarta-feira para conseguirmos rodar um pouco e sair na frente dos outros".

Reportagem adicional de Jake Boxall-Legge e Ronald Vording

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