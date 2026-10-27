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F1: Red Bull elogia trabalho de novo engenheiro de Verstappen

Tom Hart assumiu o lugar de Lambiase durante o fim de semana em Austin

Livia Veiga
Publicado:
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

No GP dos Estados Unidos, Max Verstappen teve um novo engenheiro em seu rádio ao longo de todo o final de semana. Tom Hart assumiu o papel de Gianpiero Lambiase para começar a se acostumar com o tetracampeão de Fórmula 1.

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Para a rodada tripla - de Austin a São Paulo -, Verstappen trabalhará com Hart ao longo de todo o fim de semana, uma vez que Lambiase se prepara para cumprir o tempo de quarentena antes de fazer sua transição completa para a McLaren no fim de 2027.

No Texas, Verstappen terminou na terceira posição, sem conseguir se defender da Ferrari de Charles Leclerc para manter o segundo degrau do pódio. A Red Bull acredita que esse era o melhor resultado que eles poderiam ter conseguido, principalmente porque o tetracampeão enfrentou danos no carro desde as primeiras voltas.

Durante a prova, alguns momentos ficaram em evidência e a equipe de Milton Keynes voltou aos holofotes pela conexão ruim no rádio. Max apareceu algumas vezes avisando que a comunicação estava ruim ou não conseguia ouvir as informações do engenheiro.

No entanto, para Laurent Mekies, chefe da Red Bull, isso não prejudicou a estreia de Hart como 'escudeiro' de Verstappen.

"Ele fez um trabalho excelente. E você me vê sorrindo, porque certamente me lembro como é fazer a primeira corrida como engenheiro, e essa foi uma prova bastante complicada para isso. Mas, brincadeiras à parte, acho que ele realmente fez um trabalho excelente".

Mekies ainda destacou que Hart conseguiu 'dar conta do recado' e contornar as dificuldades, trabalhando com as peças que tinha em mãos. O chefe da Red Bull ainda destacou que o relacionamento entre Tom e Max precisa de um tempo para se desenvolver, mas "tem plena confiança" de que essa evolução acontecerá logo.

"Falando sobre o plano, vamos alternar Tom e GP [Lambiase] até o final do ano. Envolve uma combinação de fatores, como o planejamento dos pilotos para os primeiros treinos livres e coisas assim. Tudo isso faz parte do plano".

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