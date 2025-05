Em Mônaco, a Red Bull chegou sabendo que não teria um fim de semana simples, principalmente porque já sofreu bastante no traçado nos últimos anos e prefere não fazer modificações em seu carro para apenas uma corrida específica da Fórmula 1. Porém, o cenário pode mudar para o GP da Espanha neste fim de semana.

"Você nunca pode projetar um carro especificamente para um circuito. E acho que o que tentamos fazer é melhorar o carro em todos os lugares", começou Christian Horner.

"Mas é sempre um compromisso entre aerodinâmica, aderência mecânica e uma combinação desses fatores. A McLaren fez um ótimo trabalho nesse sentido. Parabéns a Lando [Norris] e à McLaren pela vitória. Mas, com certeza, a partir do próximo fim de semana, outro elemento será introduzido".

Saindo do Principado, a Red Bull acredita que pode se recuperar em Barcelona, uma pista composta de curvas rápidas onde a carga aerodinâmica tem uma influência significativa na contribuição geral para o desempenho desejado. Mas, como já se sabe há meses, no Circuito de Barcelona-Catalunha, a FIA introduzirá novas medidas de controle sobre a deflexão da asa dianteira.

Isso significa que todas as equipes terão de trazer novas asas para se adequarem aos parâmetros exigidos pelas novas verificações. Horner acredita que a Red Bull estará de volta à disputa, mas o ponto de interrogação continua sendo o quanto as novas diretrizes irão mudar o posicionamento das equipes no campeonato.

"Agora estamos voltando aos circuitos de alta velocidade. E é claro que a asa dianteira é essencialmente uma mudança nos regulamentos. Talvez não tenha nenhum impacto na ordem de corrida, mas é uma mudança que afetará todas as equipes, talvez de forma neutra, mas haverá um impacto".

"Talvez, mas não sabemos como isso afetará os outros.... É uma mudança significativa. E, portanto, é claro que haverá algum efeito. Obviamente, as equipes previram isso. Portanto, pode ser neutro ou talvez tenha algum efeito sobre a degradação ou certamente não facilitará a vida".

