O GP de Las Vegas de Fórmula 1 não é uma corrida fácil para a McLaren, nos últimos anos, a equipe não conseguiu conquistar pódio. A equipe não consegue ganhar velocidade nas retas e, assim, os pilotos não conseguem realizar ultrapassagens, além de perderem mais tempo do que os rivais nas voltas rápidas da classificação.

Em 2025, a situação não parece que será muito diferente, com Lando Norris tentando diminuir as expectativas para a corrida noturna, dizendo que só será possível dar um veredito assim que o carro for colocado na pista.

Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, por sua vez, acredita que a pista norte-americana deve favorecer a equipe de Milton Keynes. As baixas temperaturas também devem ser aliadas da Mercedes, haja visto o que aconteceu no Canadá, quando Andrea Kimi Antonelli conquistou seu primeiro pódio ao lado de Max Verstappen e George Russell.

"Las Vegas deve nos favorecer mais, com suas seções rápidas. O Catar e Abu Dhabi, com suas curvas de média velocidade, deveriam ser mais adequados à McLaren – mas, novamente, essas avaliações já não são tão válidas quanto costumavam ser", escreveu Marko em sua coluna na Speedweek.

Para o conselheiro, a equipe apenas precisa encontrar o acerto perfeito para fazer o RB21 render da maneira esperada por Verstappen e assim o piloto terá alguma chance contra a dupla da McLaren.

Ainda há chances pelo título do campeonato?

Verstappen está 49 pontos atrás de Lando Norris e há apenas três corridas e uma sprint no calendário de 2025. As chances são muito baixas, apesar de não serem mais completamente nulas.

Matematicamente, o britânico pode terminar em segundo em todas as próximas corridas e ainda assim conquista o título com alguma folga para o holandês.

Para Marko, Verstappen só mantém viva a possibilidade de conquistar o quinto campeonato se Norris abandonar ou bater em uma das próximas corridas.

"Não estamos felizes com a diferença, mas o lado positivo para nós é que conseguimos essa reviravolta ao longo da temporada, e de forma tão dramática que de repente nos encontramos de volta na luta pelo campeonato. A situação geral é, portanto, positiva".

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!