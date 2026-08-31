A Red Bull estabeleceu a quarta-feira(02) como prazo para a decisão sobre o possível retorno de Isack Hadjar ao volante do RB22 no GP da Itália de Fórmula 1, o qual acontecerá no próximo fim de semana. O francês está afastado das pistas desde o GP da Holanda, devido a uma lesão no punho.

De acordo com o portal PlanetF1, Hadjar fará um último exame médico na quarta, o qual será a base da decisão da Red Bull. Caso ele precise se manter afastado, Liam Lawson deve continuar como substituto do francês no time austríaco, atuando como companheiro de equipe de Max Verstappen.

Na Racing Bulls, em que Lawson é titular, Yuki Tsunoda também deve participar de mais um fim de semana, tendo Arvid Lindblad como dupla. Em Zandvoort, o neozelandês impressionou a chefia da Red Bull ao terminar na sétima posição.

“Hoje em dia é tão difícil saltar de uma equipe para outra, então acho que Liam fez o que pôde. Ele obviamente fez um trabalho muito bom na classificação, ficando apenas a um décimo de Max, mas hoje ele fez a própria corrida", disse o chefe de equipe Laurent Mekies à Sky Sports. “Estamos sem a referência de Max, então não há julgamento sobre o ritmo, mas ele marcou os pontos do sétimo lugar e provavelmente foi o melhor que ele poderia ter feito".

Em vídeo gravado nos bastidores do GP da Holanda, no qual Hadjar esteve presente, o francês se mostrou otimista em relação à recuperação: "Não está inchado, o que é muito bom. É um bom sinal. Portanto, está se recuperando rapidamente. Todos os dias tenho um pouco mais de mobilidade e estou esperançoso para Monza".

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