A Red Bull está em um momento complicado quando falamos sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1. Caso Max Verstappen saia, a equipe não tem um piloto pronto para ser o substituto do tetracampeão, pelo menos, não um nome óbvio dentro de sua própria academia.

No paddock, já houve rumores de que o time de Milton Keynes teria interesse em Oscar Piastri e fazer possivelmente uma 'troca' entre seus pilotos. No entanto, com a equipe que gerencia a carreira do australiano negando a informação, agora as informações dão conta de que a Red Bull estaria de olho em uma das 'joias' da Ferrari.

Segundo o comentarista da Sky Sports David Croft, Oliver Bearman surgiu como um possível substituto para Verstappen.

"Ali atrás está a área de hospitalidade da Red Bull [no paddock do GP da Grã-Bretanha] – Laurent Mekies, o chefe da equipe, foi quem contratou Ollie Bearman para a Academia da Ferrari", começou Croft durante a transmissão da Sky.

"Sei que a Red Bull está de olho no Ollie Bearman. Se ele não tiver uma vaga na Scuderia, essa pode ser uma ótima opção tanto para a Red Bull quanto para o Ollie", finalizou o comentarista.

Bearman, no momento, está garantido na Haas para a próxima temporada, mas seu caminho natural seria assumir uma vaga na Ferrari - o que parece longe de acontecer, uma vez que Charles Leclerc acabou de assinar uma extensão que o mantém na Scuderia até 2030 e Lewis Hamilton estaria pronto para acionar a cláusula de renovação automática.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Situação de Verstappen na Red Bull

No momento, Verstappen tem um acordo fechado com a equipe de Milton Keynes até o fim da temporada de 2028. No entanto, os rumores no paddock dão conta de que o holandês pode ativar uma cláusula de saída caso não esteja no top 2 até as férias de agosto.

O que também é dito é que Max estaria estudando quais podem ser suas rotas de saída caso ele não queira continuar à frente da Red Bull. O piloto já foi relacionado a uma possível ida para a Mercedes, McLaren e Ferrari, mas, ao que tudo indica, apenas o time de Woking poderia garantir uma troca.

Caso isso aconteça, a Red Bull fica bastante descoberta. Isso porque, no momento, o único nome disponível é o de Nikola Tsolov, que atualmente compete na Fórmula 2. Porém, o novato não seria um nome de peso e com menos experiência do que o necessário para liderar um grande projeto.

Com a hipotética saída de Verstappen, a Red Bull ficaria apenas com Liam Lawson, Arvid Lindblad e Isack Hadjar. Mesmo com a pouca idade de Bearman, tê-lo na Red Bull seria uma boa opção, uma vez que o neozelandês está ameaçado.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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