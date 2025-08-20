F1: Red Bull explica por que escolheu Pérez em vez de Hulkenberg

Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull, revelou que a equipe de Milton Keynes esteve muito perto de contratar Nico Hulkenberg ao invés de Sergio Pérez para o segundo assento da equipe de Fórmula 1.

A equipe austríaca optou por Pérez em vez de Hulkenberg. O piloto mexicano garantiu um contrato com a Red Bull depois de conquistar sua primeira vitória no GP de Sakhir de 2020 no Circuito Internacional do Bahrein. Pérez correu ao lado de Max Verstappen na Red Bull de 2021 até o final de 2024, quando foi substituído pelo piloto novato Liam Lawson.

"Naquela época, ele [Hulkenberg] era, eu acho, um co-comentarista na Servus TV, então já havia um relacionamento lá, e havia o início das conversas, mas então Pérez venceu aquela corrida no Bahrein, eu acho, e por causa disso tudo virou na direção de Pérez", disse Marko ao F1-Insider.

"Acho que teria sido um momento muito bom, porque os dois [Hulkenberg e Verstappen] se dão muito bem, e sim, Hulkenberg é um banco seguro para pontos, e em nosso carro também teria sido nas primeiras posições".

Marko atua como consultor da Red Bull desde que a equipe entrou para o campeonato em 2005 e, como parte disso, ele está à frente do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull e tem sido fundamental para o progresso de pilotos como Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly.

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Na verdade, eu mantenho minhas decisões, e é preciso ter em mente que mais de 95% dos pilotos que não permaneceram em nosso quadro passaram a correr na Fórmula E, no WEC, no DTM ou em outro lugar", explicou Marko quando perguntado se ele se arrepende de alguma de suas decisões.

"Eles ganham um bom dinheiro - muito mais do que provavelmente ganhariam em uma profissão civil - e depois fazem o que amam, ou seja, competem no automobilismo. E isso foi possível principalmente graças ao nosso envolvimento. E a Fórmula 1 é o auge, e exige não apenas talento, mas também características especiais e uma certa força, tanto mental quanto na constituição geral".

