Em 2024, a Red Bull assistiu a McLaren e Ferrari tomarem suas posições no Campeonato de Construtores da Fórmula 1. Os taurinos caíram para a terceira posição e notaram que as equipes estariam explorando lacunas nas regras impostas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

Depois da vitória de Oscar Piastri no GP do Azerbaijão, a equipe de Milton Keynes reclamou do 'mini-DRS' da McLaren e o time concordou em modificar o projeto. Porém, Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull, diz que os 'papaias' ainda estão usando a asa traseira 'proibida' em 2025, apesar das tentativas da FIA em aplicar regras mais rígidas.

É nesse sentido que a Red Bull não está satisfeita e decidiu criar um dossiê com acusações contra a McLaren e Ferrari, como informa o jornal italiano FUnoAnalisiTecnica. As informações são de que a equipe de Max Verstappen e Liam Lawson acredita que a Scuderia e o time de Woking estão violando as regras.

É esperado que a FIA faça uma visita à fábrica de Woking e de Maranello, para checar as acusações antes do início da temporada no GP da Austrália. Eles realizarão "verificações rigorosas" nos carros de Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Piastri e Lando Norris.

Já foi anunciado que testes mais rigorosos de flexibilidade serão introduzidos a partir do GP da Espanha, visando controlar e diminuir as polêmicas que tomaram a temporada de 2024.

Diz-se que a Ferrari está "calma" com relação à situação. Eles não acreditam que estejam enfrentando "muitos problemas" e "rejeitam as acusações" da Red Bull.

Em termos de desempenho do carro, 2025 pode ser uma das temporadas mais competitivas da F1 nos últimos tempos. Isso significa que qualquer pequena vantagem, mesmo que obtida fora da pista, pode ser crucial.

