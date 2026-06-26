A Red Bull registrou uma série de atualizações para o fim de semana na Áustria, seguindo com os esforços para recuperar o terreno perdido para as principais rivais na Fórmula 1.

A equipe ocupa atualmente a quarta posição no campeonato de construtores, 52 pontos atrás da McLaren e 32 pontos à frente da Alpine, quinta colocada. Com alguns problemas de dirigibilidade no atual RB22, a Red Bull tenta compensar essas limitações com seu mais recente pacote de atualizações para sua corrida em casa.

A entrada dos sidepods foi reprojetada para acompanhar alterações anteriores feitas na parte dianteira do carro, além de receber um leve reposicionamento para garantir que o fluxo de massa de ar direcionado aos radiadores permaneça em seu nível ideal.

Para acompanhar essa mudança, foi desenvolvida uma nova carroceria da cobertura do motor/sidepods. Ela também precisou ser adaptada ao novo assoalho, junto com pequenas alterações nas saídas de refrigeração para lidar com as altas temperaturas esperadas na Áustria neste fim de semana.

Pequenas modificações no assoalho foram feitas na área dianteira, que inclui a seção conhecida como 'bib', localizada sob a estrutura principal do chassi, e as bordas externas do assoalho posicionadas atrás das rodas dianteiras.

Nas notas técnicas divulgadas antes do evento, a equipe afirma que essas mudanças devem contribuir para um aumento da carga aerodinâmica local, além de "melhorar as condições do fluxo de ar para os sidepods e áreas posteriores".

Essas alterações trabalham em conjunto com as revisões na suspensão traseira, que recebeu novas carenagens nos braços da suspensão para aproveitar as novas condições de fluxo de ar geradas na parte dianteira.

Red Bull made changes to the rear of the 2026 car Photo by: Ronald Vording

Além disso, a traseira do carro recebeu novos desenvolvimentos, incluindo novos suportes da asa traseira (rear wing pylons) para reduzir a sensibilidade da região onde eles se conectam à parte inferior da asa traseira. A equipe também revisou a saída do escapamento para explorar melhor o pequeno aerofólio integrado ao suporte do escapamento (support bracket winglet), aumentando a carga aerodinâmica.

"Acho que isso é simplesmente crucial", afirmou Max Verstappen na quinta-feira. "Para nós, como equipe, queremos simplesmente evoluir. Sair de onde começamos esta temporada para onde queremos terminar".

"Sabemos que estamos perdendo desempenho, então o foco é apenas tentar melhorar o carro. Acho que é isso que todos querem".

Em outras equipes, a McLaren levou sua própria versão da asa de baixa resistência em linha reta, apelidada de 'Macarena', embora não espere utilizá-la na corrida - e desistiu de colocá-la no carro de Lando Norris nesta sexta-feira.

A Mercedes levou pequenas atualizações nas carenagens dos braços da suspensão dianteira para aumentar sua eficiência no condicionamento do fluxo de ar.

McLaren will test its own 'Macarena' wing this weekend Photo by: Ronald Vording

A Ferrari complementou a nova placa lateral da asa dianteira introduzida em Barcelona e também levará alguns itens experimentais que devem ser utilizados apenas nos treinos livres. Entre eles estão uma nova borda do assoalho e um suporte revisado dos retrovisores.

A Racing Bulls modificou seu difusor após ela e a Mercedes serem obrigadas a alterar as extensões serrilhadas do componente, proibidas por uma nova diretiva técnica da FIA. Já a Alpine estreia uma nova asa dianteira.

Audi e Cadillac também promoveram mudanças significativas para a Áustria na esperança de subir no grid. A equipe de Gabriel Bortoleto levou uma nova placa lateral da asa dianteira, defletores revisados dos dutos de freio dianteiros e uma série de alterações na parte traseira, incluindo um novo assoalho, carenagens da suspensão traseira, além de novas asas traseiras e beam wing.

Cadillac says its updates could bring a few tenths this weekend Photo by: Ronald Vording

Por sua vez, a Cadillac acredita que suas atualizações podem render ao MAC-26 alguns décimos de segundo por volta. A equipe americana apresenta novos sidepods, com nova entrada e novo perfil que aumentam o efeito de undercut, além de mudanças nas superfícies do difusor e na borda de ataque do assoalho.

Também há algumas alterações menores, incluindo uma nova aleta na cobertura do motor, suportes revisados abaixo da tomada de ar superior e novos suportes para os retrovisores.

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