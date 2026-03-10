F1: Red Bull garante que Verstappen está comprometido com equipe, mesmo com críticas ao novo carro
Laurent Mekies não está preocupado com o nível de motivação do tetracampeão, apesar das críticas públicas do holandês aos novos carros de F1 em 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
O chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, insistiu que Max Verstappen está pressionando o time por melhorias em todas as áreas, como de costume, apesar de sua insatisfação com os regulamentos da Fórmula 1 para 2026.
Verstappen tem sido o crítico mais vocal da nova geração de carros da F1, que dependem fortemente da energia elétrica e apresentam componentes aerodinâmicos ativos tanto na dianteira quanto na traseira.
O holandês descreveu os carros de 2026 como “Fórmula E com esteróides” durante os testes de pré-temporada e reforçou seus comentários durante o GP da Austrália, que abriu a temporada no último fim de semana.
Sentindo-se “completamente vazio” em relação ao comportamento dos carros quando levados ao limite na classificação, Verstappen também pediu que a FIA tomasse providências, citando preocupações mais amplas sobre os regulamentos entre pilotos e fãs.
Esses comentários aumentaram ainda mais as especulações de que ele poderia deixar a F1 quando seu contrato com a Red Bull expirar no final da temporada de 2028.
No entanto, Mekies acredita que a motivação de Verstappen na Red Bull permanece inalterada, apontando a forma como ele continua trabalhando nos bastidores como prova de seu comprometimento.
Questionado se tem alguma preocupação sobre a motivação do tetracampeão de F1 para continuar pilotando os carros da geração atual, Mekies respondeu: “Não, não. Quando ele está conosco, no que diz respeito ao relacionamento com a equipe, não há absolutamente nenhuma diferença em relação ao ano passado no que diz respeito ao quanto ele está pressionando em cada detalhe e quão preciso ele é em seu feedback sobre cada coisa,” disse Mekies.
“Então, ele consegue deixar suas preferências pessoais de lado quando se reúne conosco [após a corrida] e quando estamos buscando o desempenho juntos".
As novas unidades híbridas da F1 apresentam uma divisão igualitária na geração de potência entre o motor de combustão interna e os componentes elétricos, mudando a forma como os pilotos competem entre si e gerenciam a energia durante uma volta.
Com o Circuito de Albert Park apresentando longos trechos sem zonas de frenagem intensa, os carros frequentemente eram vistos perdendo velocidade apesar dos pilotos manterem o pé no acelerador.
Questionado se Verstappen poderia eventualmente mudar de opinião sobre os carros da nova geração da F1, Mekies disse que é importante primeiro ver como eles se comportam em uma variedade maior de pistas. No entanto, ele não descartou a possibilidade de as equipes, a F1 e a FIA se unirem para fazer mudanças caso sintam que melhorias são necessárias.
“Acho que o Max se importa com o esporte e está nos dando muitas sugestões sobre o que ele acha que poderia ser melhorado,” disse.
“Estamos ouvindo. Como esporte, estamos conversando entre as equipes e entre a FIA e a F1 para ver qual é o caminho a seguir".
“Obviamente, aqui [Albert Park] é uma das pistas mais difíceis. Será interessante ver, depois da China, o quanto faz diferença correr em uma pista com menor exigência energética. E então, se houver melhorias a serem feitas, tenho certeza de que, como esporte, encontraremos uma maneira de realizá-las".
