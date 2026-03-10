Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Red Bull garante que Verstappen está comprometido com equipe, mesmo com críticas ao novo carro

Laurent Mekies não está preocupado com o nível de motivação do tetracampeão, apesar das críticas públicas do holandês aos novos carros de F1 em 2026

Rachit Thukral Ronald Vording
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

O chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, insistiu que Max Verstappen está pressionando o time por melhorias em todas as áreas, como de costume, apesar de sua insatisfação com os regulamentos da Fórmula 1 para 2026.

Leia também:

Verstappen tem sido o crítico mais vocal da nova geração de carros da F1, que dependem fortemente da energia elétrica e apresentam componentes aerodinâmicos ativos tanto na dianteira quanto na traseira.

O holandês descreveu os carros de 2026 como “Fórmula E com esteróides” durante os testes de pré-temporada e reforçou seus comentários durante o GP da Austrália, que abriu a temporada no último fim de semana.

Sentindo-se “completamente vazio” em relação ao comportamento dos carros quando levados ao limite na classificação, Verstappen também pediu que a FIA tomasse providências, citando preocupações mais amplas sobre os regulamentos entre pilotos e fãs.

Esses comentários aumentaram ainda mais as especulações de que ele poderia deixar a F1 quando seu contrato com a Red Bull expirar no final da temporada de 2028.

No entanto, Mekies acredita que a motivação de Verstappen na Red Bull permanece inalterada, apontando a forma como ele continua trabalhando nos bastidores como prova de seu comprometimento.

Questionado se tem alguma preocupação sobre a motivação do tetracampeão de F1 para continuar pilotando os carros da geração atual, Mekies respondeu: “Não, não. Quando ele está conosco, no que diz respeito ao relacionamento com a equipe, não há absolutamente nenhuma diferença em relação ao ano passado no que diz respeito ao quanto ele está pressionando em cada detalhe e quão preciso ele é em seu feedback sobre cada coisa,” disse Mekies.

“Então, ele consegue deixar suas preferências pessoais de lado quando se reúne conosco [após a corrida] e quando estamos buscando o desempenho juntos".

As novas unidades híbridas da F1 apresentam uma divisão igualitária na geração de potência entre o motor de combustão interna e os componentes elétricos, mudando a forma como os pilotos competem entre si e gerenciam a energia durante uma volta.

Com o Circuito de Albert Park apresentando longos trechos sem zonas de frenagem intensa, os carros frequentemente eram vistos perdendo velocidade apesar dos pilotos manterem o pé no acelerador.

Questionado se Verstappen poderia eventualmente mudar de opinião sobre os carros da nova geração da F1, Mekies disse que é importante primeiro ver como eles se comportam em uma variedade maior de pistas. No entanto, ele não descartou a possibilidade de as equipes, a F1 e a FIA se unirem para fazer mudanças caso sintam que melhorias são necessárias.

“Acho que o Max se importa com o esporte e está nos dando muitas sugestões sobre o que ele acha que poderia ser melhorado,” disse.

“Estamos ouvindo. Como esporte, estamos conversando entre as equipes e entre a FIA e a F1 para ver qual é o caminho a seguir".

“Obviamente, aqui [Albert Park] é uma das pistas mais difíceis. Será interessante ver, depois da China, o quanto faz diferença correr em uma pista com menor exigência energética. E então, se houver melhorias a serem feitas, tenho certeza de que, como esporte, encontraremos uma maneira de realizá-las".

