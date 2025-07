David Croft, comentarista de Fórmula 1 da Sky Sports, afirmou que foi informado de que a Red Bull "ignorou os avisos" de que o RB21 era "impossível de pilotar".

A Red Bull caiu para a quarta posição na classificação dos construtores e, na metade da temporada, a equipe de Milton Keynes está 288 pontos atrás da líder do campeonato, a McLaren.

Tanto Max Verstappen quanto Yuki Tsunoda têm enfrentado dificuldades com o RB21 nesta temporada, com o último conquistando apenas sete pontos desde que se juntou à equipe antes do GP do Japão.

Croft discutiu o desempenho da Red Bull no GP da Grã-Bretanha durante o podcast Sky Sports F1 Show .

"Jogo limpo para Max. Ele rodou, baixou a cabeça e conseguiu terminar em quinto lugar naquela corrida, e ainda estava progredindo no final", explicou Croft. "Yuki... Não sei o que fazer com Yuki nessa corrida. Ele ainda está tendo dificuldades com o carro. Já foram muitas corridas, ele estará lá até o final da temporada. Todos nós queremos que ele se saia muito melhor.

"Mas me disseram no GP da Grã-Bretanha que a Red Bull basicamente projetou um carro que é o mais rápido possível que os dados poderiam sugerir, mas que não é 'pilotável'. E eles foram avisados sobre isso, em termos da equipe de projeto, mas ignoraram os avisos", falou. "Bem, isso está voltando para o poleiro um pouco. E talvez eles estejam sentindo muito mais a falta de Adrian Newey do que Christian Horner disse ou pensou que sentiriam."

David Croft, Sky TV Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen também comentou sobre o desempenho atual da equipe ao falar com a mídia em Silverstone: "Se todos soubessem o que tinham que fazer, então todos [estariam] vencendo corridas, ou pelo menos todos teriam uma chance de vencer. E na F1, infelizmente, não é esse o caso. É claro que não estamos onde gostaríamos de estar, mas ainda estamos lutando por pódios."

"Acho que estamos tentando encontrar mais desempenho no carro, mas também, é claro, no ano passado fomos um pouco prejudicados pelos problemas de equilíbrio que tivemos com o carro. Tivemos que entender primeiro o que estava acontecendo e, com certeza, isso também prejudicou um pouco o desenvolvimento futuro do carro durante este ano", continuou.

O holandês acrescentou: "Mas ainda estamos tentando fazer tudo o possível para sermos o mais competitivos possível. Agora, será que isso vai ser no nível da McLaren? Talvez não. Provavelmente não. É assim que a F1 funciona para você. Às vezes você tem anos dominantes, bons anos em que pode ganhar muito. Às vezes não. Ou nem isso."

