A Red Bull informou via Twitter que Max Verstappen estava consciente após o incidente com Lewis Hamilton na curva Copse durante o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e foi encaminhado para o centro médico do circuito de Silverstone para exames médicos. Confira na íntegra:

"Declaração da equipe: Após um incidente na primeira volta na curva Copse entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha, podemos confirmar que Max Verstappen andou para fora de seu carro e foi levado imediatamente para o centro médico do circuito de Silverstone."

F1 2021: VERSTAPPEN aproveita largada RUIM de HAMILTON e domina SPRINT em SILVERSTONE | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: