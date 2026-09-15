F1: Red Bull insiste que “não há nada de errado” com recuperação de Hadjar

Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, reforçou que a recuperação de Isack Hadjar após a lesão está dentro do previsto, apesar de o francês ter ficado de fora dos últimos três GPs de Fórmula 1.

Hadjar machucou o pulso durante um treino nas férias de meio de temporada e, desde então, foi substituído por Liam Lawson, com o piloto reserva Yuki Tsunoda assumindo o assento do neozelandês na Racing Bulls.

A interação com o multicampeão de MotoGP, Marc Márquez, convenceu o piloto francês, em seu segundo ano na F1, de que não deveria apressar seu retorno às pistas. Márquez fraturou o úmero na primeira corrida de 2020, em Jerez, tentou participar da corrida seguinte e acabou ficando fora do restante da temporada.

Beatrice Frangione, jornalista da edição italiana do Motorsport.com, citou a possibilidade da recuperação de Hadjar levar “muito mais tempo do que o esperado” se os rumores sobre uma possível lesão mais séria do francês forem verdadeiros.

“Rumores no paddock falam de um problema de tendão rompido e, quando há uma lesão desse tipo, a recuperação certamente é muito mais longa do que o esperado, mas obviamente esperamos que ele retorne ao seu assento ao lado de Max o mais rápido possível".

Questionado após o GP da Espanha, no domingo, sobre como Isack estava e quais eram suas chances de correr em Baku, Mekies disse, sorrindo: “Isack está bem, ele está lá embaixo agora. Brincadeiras à parte, não há nada de errado com a recuperação de Isack".

“Acho que aprendemos que esse é, basicamente, um prazo normal para o tipo de lesão que ele sofreu, então vamos continuar com a mesma abordagem que vínhamos adotando".

“Vamos avaliar a situação daqui a uma semana. Temos pouco mais de uma semana inteira para avaliar a situação, ver como ele se sente e, então, colocá-lo no simulador, para expô-lo às condições reais de corrida".

“Se ele se sentir perto de 100%, vamos em frente; se ele sentir que a recuperação ainda não está completa, manteremos nossa abordagem de priorizar sua recuperação. O que não queremos é que, por um retorno precoce, comprometamos sua capacidade a longo prazo de voltar a 100%".

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Enquanto isso, Lawson estará novamente bastante ocupado, já que o neozelandês precisa se preparar para a próxima etapa com ambas as equipes, a fim de acompanhar qualquer evolução na situação de Hadjar.

“É muito tempo na fábrica e muitos preparativos extras”, admitiu Lawson. “Acho que essa semana de folga não vai ser bem uma semana de folga".

Quando perguntado se estava ansioso para voltar ao seu próprio carro, ele esclareceu: “Quero dizer, é mais a preparação. Fazer a preparação para as duas equipes é um pouco difícil, além de ter que me acostumar com carros diferentes".

“Agora que o fim de semana [em Madri] está chegando ao fim, me sinto bastante à vontade neste carro. Mas, daqui para frente, é tudo uma incógnita até os fins de semana de corrida".

“Provavelmente, só na quarta ou quinta-feira, antes de Baku, é que isso será decidido, e é bem complicado me preparar mentalmente para o carro que vou pilotar. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, quanto mais eu piloto este carro, mais à vontade fico. Voltar agora vai ser bem difícil. É completamente diferente".

Lawson somou 14 pontos em seus três GPs pela Red Bull, consolidando sua nona posição na classificação dos pilotos. Ele está agora a apenas 12 pontos de Hadjar.

Reportagem adicional de Ronald Vording e Cihangir Perperik

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