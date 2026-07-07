F1 - Red Bull investiga falha na asa de Verstappen: “Não ficará pedra sobre pedra"

Pelo segundo fim de semana consecutivo de Fórmula 1, Max Verstappen sofreu um acidente devido a um problema com a asa traseira da Red Bull, embora o tetracampeão mundial tenha enfatizado imediatamente que as duas falhas foram causadas por problemas diferentes. A equipe já admitiu que investiga as causas.

A asa traseira da Red Bull chamou a atenção especialmente porque seu sistema aerodinâmico ativo cria a maior abertura do grid.

A equipe apresentou sua própria versão da 'asa Macarena' em Miami, com o diretor técnico Pierre Wache declarando ao Motorsport.com que a inspiração não veio da Ferrari.

O design também é diferente. Enquanto a asa traseira da Ferrari pode girar até 270 graus em uma direção, a da Red Bull gira até 160 graus na direção oposta.

A Red Bull começou a trabalhar em seu próprio conceito em novembro de 2025 e originalmente pretendia apresentá-lo em Melbourne. No entanto, a equipe não ficou satisfeita com ele na época, adiando sua estreia para Miami.

Red Bull’s version of the Macarena wing is effective at reducing drag, but has already caused two crashes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Embora o conceito da Red Bull pareça eficaz na redução do arrasto, a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Isso se aplica não apenas à FIA – que esteve envolvida no processo de projeto desde o início – mas também aos pilotos.

Verstappen descreveu os recentes incidentes com a asa traseira como "extremamente perigosos", uma preocupação que se torna ainda mais relevante com a proximidade do circuito de alta velocidade de Spa-Francorchamps.

Isso significa que a Red Bull só poderá voltar a usar a asa no GP da Bélgica se estiver completamente convencida de que todos os problemas iniciais foram resolvidos. Essa investigação já está em andamento.

"Vamos revisar toda a área para garantir que não haja nenhuma chance de isso acontecer novamente", disse Laurent Mekies no domingo à noite, quando questionado sobre as duas falhas distintas.

Ao eliminar completamente a possibilidade de repetição, todas as opções permanecem em aberto – inclusive a de não utilizar a asa traseira rotativa em Spa.

A Red Bull ainda acredita no conceito, mas também sabe que não pode se dar ao luxo de outro fracasso, principalmente devido à insatisfação de Verstappen nos bastidores.

"Faremos tudo o que for necessário para garantir a segurança", disse Mekies. "Já disputamos várias corridas com esse conceito. Acho que corremos desde Miami. Então, já foram várias corridas."

"Ainda é cedo demais na análise para determinar se o problema está no conceito em si ou em outra coisa. Mas com certeza não deixaremos pedra sobre pedra. E todas as opções estão em aberto."

McLaren mais cautelosa

Curiosamente, a McLaren trouxe sua própria asa traseira rotativa para Spielberg pela primeira vez, mas optou por não usá-la lá porque a equipe ainda não considerava o projeto pronto, nem mesmo para uma sessão de treinos livres.

A equipe também não utilizou esse carro em Silverstone devido ao formato do fim de semana de corrida sprint, o que significa que Spa pode se tornar seu primeiro teste real.

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