Isack Hadjar continua chamando a atenção do público da Fórmula 1 em sua Racing Bulls, tendo sido eliminado pela primeira vez em um Q1 em Monza. No entanto, seu nome já está sendo fortemente circulado como possível companheiro de Max Verstappen na Red Bull há algum tempo.

Liam Lawson começou a temporada ao lado do tetracampeão, mas o desempenho abaixo do esperado o tirou do cockpit taurino no GP do Japão, colocando Yuki Tsunoda para assumir o desafio.

Desde então, o japonês ainda não conseguiu nenhum resultado expressivo e, por isso, deve ser retirado do assento já na próxima temporada. Segundo informações do Auto Motor und Sport, é nesse cenário que o nome de Hadjar ganhou força em Milton Keynes.

Não é nenhum segredo que Helmut Marko vem procurando um piloto à altura de Verstappen, para criar uma dupla mais forte para a equipe. Arvid Lindblad foi levantado como uma possibilidade, sendo chamado de "próximo Verstappen", no entanto, o futuro do sueco se encontra na Racing Bulls.

Lindblad, atualmente, é o sétimo colocado na Fórmula 2, em seu ano de estreia. Ele tem apenas 18 anos e, recentemente, conquistou a licença para realizar testes de TPC com a Red Bull.

Com isso, é Hadjar que deve assumir o desafio de acompanhar Verstappen em 2026. Assim, sobra uma vaga na Racing Bulls, que deve ser disputada entre Lawson e Tsunoda.

