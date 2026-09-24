Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, revelou que o foco da escuderia austríaca já mudou para a temporada 2027 da Fórmula 1, com as modificações do carro para Baku sendo o último grande pacote de atualizações do time nesse ano para os monopostos de Max Verstappen e Isack Hadjar.

A Red Bull é uma das equipes que trará um importante pacote de atualizações para o GP do Azerbaijão. Na Williams, a data já estava marcada no calendário há muito tempo, enquanto a McLaren chegou com sidepods significativamente revisados, entre outras mudanças.

O documento técnico da FIA divulgado pelo site também mostra cinco atualizações para a Red Bull. A mais significativa delas é um novo assoalho “com mudanças sutis dentro da geometria permitida para extrair mais carga local, mantendo a estabilidade do fluxo”. Em consonância com esse novo assoalho, a geometria das carenagens laterais e do conjunto de espelhos também foi modificada pela equipe técnica liderada por Pierre Waché.

A Red Bull confirmou ao Motorsport.com que ambos os pilotos terão a atualização à disposição neste fim de semana, com Verstappen e Hadjar utilizando a mesma especificação. Trata-se de um pacote significativo, mas também, de imediato, o último passo notável do ano, como revelou Mekies durante a coletiva de imprensa dos chefes de equipe na quinta-feira (24).

“É muito provavelmente nosso último pacote significativo. Redirecionamos uma parte significativa de nossos recursos, a grande maioria deles, para o carro do ano que vem”, disse o chefe da Red Bull.

“Isso não significa, porém, que não estejamos mais de olho nesta temporada. Em primeiro lugar, ainda estamos em busca da nossa primeira vitória, e essa é uma meta importante para a equipe".

"E, em segundo lugar, como vocês sabem, o regulamento sofreu apenas pequenas alterações para o próximo ano e há enormes oportunidades para continuarmos aprendendo nas corridas restantes, a fim de garantir que cheguemos o mais preparados possível para o próximo ano. Mas, resumindo, sim, é a última atualização significativa para este ano".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Foto: Eric Le Galliot

Caso a vitória não se concretize para nas corridas restantes deste ano, seria a primeira temporada desde 2015 em que tanto a Red Bull quanto Verstappen não conseguem vencer um único GP.

Verstappen não quer afirmar explicitamente que espera não vencer nenhuma corrida em 2026, mas em Monza ele considerou esse cenário muito provável, dada a situação atual.

No entanto, é preciso dizer que o desempenho da Red Bull melhorou nas últimas semanas. Verstappen subiu ao pódio em cinco dos últimos sete GPs, incluindo os dois últimos fins de semana de corrida em Monza e Madri.

Isso parece indicar uma tendência de melhora, embora Mekies saiba que ainda não está no nível que a Red Bull gostaria de atingir: “Tivemos dois finais de semana fortes em Monza e em Madri. Ora, finais de semana fortes significam que você disputa o pódio. Acho que conquistamos cinco ou seis pódios nas últimas sete corridas, o que é positivo".

“Isso significa que tivemos o carro mais rápido em alguma dessas corridas? Não. Portanto, estamos próximos, mas sempre soubemos que os últimos um, dois ou três décimos seriam os mais difíceis de conquistar em comparação com os melhores da competição".

“Há quatro equipes que estão praticamente dentro dessa faixa de dois ou três décimos. Então, você pode passar muito rapidamente de disputar a pole para ficar na quarta fila".

"Por isso, achamos que sim, estamos nos aproximando. Se isso será ou não suficiente para dar aquele último salto que nos dará o ritmo mais rápido do carro, para isso achamos que ainda temos algum trabalho a fazer", concluiu.

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