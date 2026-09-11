F1: Red Bull mira retorno de Hadjar no GP do Azerbaijão

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Chefe de equipe Laurent Mekies afirmou que quer o retorno do piloto francês apenas quando Hadjar estiver 100%

Redação Motorsport.com
Editado:

Depois de sofrer uma lesão no punho durante as férias de meio de temporada de 2026, Isack Hadjar se ausentou de três etapas até o momento: Zandvoort, Monza e, agora, Madring. Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, afirmou que a recuperação do francês está acontecendo conforme o planejado e que mira o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 como o retorno do piloto de 21 anos às pistas.

O editor recomenda:

Nas três etapas em que não esteve presente, Hadjar foi (e está sendo) substituído por Liam Lawson na Red Bull, com o assento do neozelandês na Racing Bulls sendo ocupado por Yuki Tsunoda. No entanto, segundo Mekies, o cenário pode mudar em Baku.

“Sinceramente, não há nada de errado com a recuperação dele", esclareceu Mekies, em entrevista à Sky Sports F1, sobre o processo até o retorno de Hadjar aos monopostos.

"A recuperação está ocorrendo conforme o planejado. Algumas coisas levam tempo, e vamos aproveitar esse tempo para avaliar a situação antes de Baku e colocá-lo no simulador".

Sobre a decisão de deixá-lo de lado em mais uma etapa, o GP da Espanha, o chefe de equipe da Red Bull afirmou que foi fácil, justamente para evitar futuros problemas.

"Foi uma decisão fácil. Ele não se sentia 100%, e esse é o único critério que usamos. Você está 100%? Então, foi uma decisão fácil para esta corrida".

“Sempre dissemos que daríamos prioridade ao seu retorno quando estivesse 100%. Não fazia sentido colocá-lo em uma pista como esta, sem que ele se sentisse bem e correndo o risco de atrasar sua recuperação completa. Então, essa foi a avaliação que fizemos", concluiu.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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