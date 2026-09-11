F1: Red Bull mira retorno de Hadjar no GP do Azerbaijão

Depois de sofrer uma lesão no punho durante as férias de meio de temporada de 2026, Isack Hadjar se ausentou de três etapas até o momento: Zandvoort, Monza e, agora, Madring. Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, afirmou que a recuperação do francês está acontecendo conforme o planejado e que mira o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 como o retorno do piloto de 21 anos às pistas.

Nas três etapas em que não esteve presente, Hadjar foi (e está sendo) substituído por Liam Lawson na Red Bull, com o assento do neozelandês na Racing Bulls sendo ocupado por Yuki Tsunoda. No entanto, segundo Mekies, o cenário pode mudar em Baku.

“Sinceramente, não há nada de errado com a recuperação dele", esclareceu Mekies, em entrevista à Sky Sports F1, sobre o processo até o retorno de Hadjar aos monopostos.

"A recuperação está ocorrendo conforme o planejado. Algumas coisas levam tempo, e vamos aproveitar esse tempo para avaliar a situação antes de Baku e colocá-lo no simulador".

Sobre a decisão de deixá-lo de lado em mais uma etapa, o GP da Espanha, o chefe de equipe da Red Bull afirmou que foi fácil, justamente para evitar futuros problemas.

"Foi uma decisão fácil. Ele não se sentia 100%, e esse é o único critério que usamos. Você está 100%? Então, foi uma decisão fácil para esta corrida".

“Sempre dissemos que daríamos prioridade ao seu retorno quando estivesse 100%. Não fazia sentido colocá-lo em uma pista como esta, sem que ele se sentisse bem e correndo o risco de atrasar sua recuperação completa. Então, essa foi a avaliação que fizemos", concluiu.

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