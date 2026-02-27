F1: Red Bull não deve trazer grandes atualizações para GP da Austrália, diz portal holandês
A Fórmula 1 finalizou a pré-temporada de 2026 na semana passada e as onze equipes do grid se preparam para a estreia no GP da Austrália, que irá acontecer no fim de semana de oito de março. Os times aproveitaram o período no Bahrein para juntar o máximo de informações possíveis sobre seus carros e espera-se que alguns deles façam alterações já para a prova em Melbourne. Porém, esse não parece ser o caso da Red Bull.
De acordo com o site GPBlog, a equipe austríaca não levará grandes atualizações para Albert Park, planejando correr com um carro que é, "essencialmente, o mesmo que foi testado de maneira extensiva". Max Verstappen terminou a pré-temporada em Sakhir com o terceiro melhor tempo, tendo marcado 1min33s109. Seu novo companheiro de equipe, Isack Hadjar, foi 13º, com 1min34s511.
Porém, é válido ressaltar que a decisão não significa que o RB22 permanecerá idêntico durante toda a temporada. Como é de costume, espera-se que o carro passe por atualizações a medida que a equipe entende o que pode ser melhorado, especialmente em um ano de novo regulamento. Essa tese foi, inclusive, reforçada pelo tetracampeão.
"Se você olhar para o desempenho, eu realmente acho que ainda precisamos dar um passo para realmente lutar na frente. Porque, no momento, não acho que estaremos lutando pela vitória. Mas você também tem que ser realista. Acho que não era nossa expectativa, com a introdução destes regulamentos e com nosso próprio motor, que estaríamos imediatamente nessa posição", disse Verstappen em entrevista à emissora holandesa Viaplay.
