A Red Bull ainda não conseguiu encontrar qual a razão ou as razões para os problemas de seu carro da Fórmula 1. Até o momento, Max Verstappen parece ser o único que consegue controlar o arisco RB21, mas a equipe não parece ter boas notícias para o holandês ainda nesta temporada.

O tetracampeão é o terceiro colocado no campeonato de pilotos de 2025, mas tem um deficit de 49 pontos para Oscar Piastri, que lidera o campeonato. Se Verstappen pensava em alcançar uma das duas McLarens, o sonho pode acabar tão logo.

A Red Bull acreditava que as novas diretrizes das asas menos flexíveis no GP da Espanha iria afetar diretamente a equipe de Woking, no entanto, isso não aconteceu e, agora, eles estão apenas na torcida para que os papaias cometam algum erro nas próximas atualizações.

Em sua coluna no Speedweek, Helmut Marko trouxe más notícias para o tetracampeão: a Red Bull não planeja mais nenhuma grande atualização para melhorar o carro da atual temporada.

O chefão dos taurinos sabe que eles não apresentam um carro competitivo o suficiente para disputar por posições e eles não podem contar apenas com o talento de Verstappen se quiserem pensar até mesmo no campeonato de construtores.

"Contra a atual e forte equipe McLaren, você só tem chance se tudo correr perfeitamente. Temos o piloto perfeito, mas todos os fatores precisam estar corretos – os pit stops, a estratégia, o carro e o desgaste dos pneus. É preciso colocar o carro na janela correta e os pneus na temperatura ideal. Talvez seja apenas um pequeno ajuste que precise ser feito".

"Estamos trabalhando incansavelmente nisso e continuaremos a fazer pequenos ajustes, mas nada de grande importância está planejado. Tivemos algumas atualizações importantes no passado, como uma nova parte inferior da carroceria e novos sidepods".

"Mas agora o foco está nos detalhes. Continuaremos desenvolvendo enquanto houver uma chance no Campeonato Mundial. Depois disso, o foco mudará totalmente para o projeto de 2026".

