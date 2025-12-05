F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
Enquanto Lando Norris ultrapassava Max Verstappen nos treinos, conselheiro do time austríaco admitiu que equipe precisa dar um passo à frente para o holandês conseguir o tetra
Após o TL1 do GP Abu Dhabi de Fórmula 1, o líder do campeonato, Lando Norris, foi apenas 0,008s mais rápido que Max Verstappen, mas essa diferença aumentou para 0,363s no TL2. Isso é preocupante para a Red Bull em duas frentes: primeiro porque as mudanças de configuração entre as sessões não surtiram o efeito desejado e segundo porque o TL2 é muito mais representativo do que o TL1, uma vez que as condições da pista estão mais próximas das prováveis na classificação.
O companheiro de equipe de Norris na McLaren, Oscar Piastri, agora em terceiro lugar no campeonato, teve que pular o TL1, com Pato O'Ward tomando o lugar do australiano para que a McLaren terminasse de cumprir todos os testes com novatos este ano. No TL2, Piastri terminou com o 11º tempo.
No ano passado, Norris venceu da pole position, enquanto Verstappen, que largou da quinta colocação, bateu em Piastri na primeira volta. A matemática do campeonato atual, com o britânico da McLaren 12 pontos à frente de Verstappen, significa que, se Norris conseguir a pole e assumir a liderança na largada, a Red Bull precisa que a McLaren se atrapalhe.
Isso não está fora de questão, considerando a dupla desqualificação em Las Vegas e a bizarra falha de estratégia no Catar, mas a Red Bull não quer estar em uma posição que dependa da McLaren deixar a bola cair novamente.
"Teríamos sorte, mas não podemos depender de erros três vezes", disse o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko. "Temos que lutar com nossos próprios pontos fortes".
Essa parece ser uma proposta frágil, mas não está fora dos limites da possibilidade, dado o histórico da Red Bull de mudar o carro da noite para o dia. Mas, embora a equipe costume usar deixar o motor em uma configuração mais econômica às sextas-feiras, as principais perdas de Verstappen em comparação com Norris ocorreram no setor três, que é dominado pelo tipo de curvas lentas de 90 graus em que a tendência do RB21 de sair de frente é mais importante.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Marko atribuiu a diferença maior no TL2 a "mudanças de configuração que não surtiram o efeito que esperávamos", mas ressaltou que Verstappen já esteve mais atrasado depois dos treinos.
"Estamos perdendo mais tempo no setor três agora", disse ele. "Há vários fatores em jogo. Mas é sexta-feira - já tivemos sextas-feiras piores. Ele [Verstappen] veio logo em seguida e disse que o carro estava saindo de frente. O carro também estava um pouco inclinado, mas temos outra sessão e esperamos seguir na direção certa. Eu não diria que [a diferença de três décimos] é alarmante, mas não é uma situação muito confortável".
Poderia ajudar a causa de Verstappen se a Mercedes e a Ferrari estivessem mais próximas, além de atrapalhar as escolhas estratégicas da McLaren ou custar-lhes pontos - como Charles Leclerc fez no GP dos EUA ou George Russell fez no Bahrein, por exemplo. Mas Marko descartou essa possibilidade, dizendo: "Não vejo nenhum deles como rápido o suficiente".
Isso deixa a estratégia de pneus como a principal alavanca a ser acionada pela Red Bull. O time austríaco economizou um jogo extra de pneus médios na sexta-feira, enquanto a McLaren economizou um jogo de pneus duros ao não usá-los no TL2, mas Verstappen teve mais degradação nos pneus de média composição do que Norris, segundo Marko. Nesta pista, a degradação é desencadeada pela granulação no pneu dianteiro direito, que sofre mais pressão, e se desenvolve nas duas rodas dianteiras antes das traseiras, quando o piloto tenta deslizar mais a traseira para combater as saídas dianteiras.
A previsão da Pirelli é de que a corrida seja de apenas uma parada nos pneus médios e duros, mas não descarta a possibilidade de duas paradas. Como de costume, a empresa está esperando que o pneu macio se torne apto para a corrida se os eventos de apoio colocarem borracha suficiente na pista.
"Veremos o que é melhor para a corrida", disse Marko. "Mas quero dizer que é principalmente Norris que está mais rápido. Infelizmente, não é Piastri - teríamos preferido o contrário...".
Últimas notícias
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
