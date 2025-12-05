F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Após o TL1 do GP Abu Dhabi de Fórmula 1, o líder do campeonato, Lando Norris, foi apenas 0,008s mais rápido que Max Verstappen, mas essa diferença aumentou para 0,363s no TL2. Isso é preocupante para a Red Bull em duas frentes: primeiro porque as mudanças de configuração entre as sessões não surtiram o efeito desejado e segundo porque o TL2 é muito mais representativo do que o TL1, uma vez que as condições da pista estão mais próximas das prováveis na classificação.

O companheiro de equipe de Norris na McLaren, Oscar Piastri, agora em terceiro lugar no campeonato, teve que pular o TL1, com Pato O'Ward tomando o lugar do australiano para que a McLaren terminasse de cumprir todos os testes com novatos este ano. No TL2, Piastri terminou com o 11º tempo.

No ano passado, Norris venceu da pole position, enquanto Verstappen, que largou da quinta colocação, bateu em Piastri na primeira volta. A matemática do campeonato atual, com o britânico da McLaren 12 pontos à frente de Verstappen, significa que, se Norris conseguir a pole e assumir a liderança na largada, a Red Bull precisa que a McLaren se atrapalhe.

Isso não está fora de questão, considerando a dupla desqualificação em Las Vegas e a bizarra falha de estratégia no Catar, mas a Red Bull não quer estar em uma posição que dependa da McLaren deixar a bola cair novamente.

"Teríamos sorte, mas não podemos depender de erros três vezes", disse o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko. "Temos que lutar com nossos próprios pontos fortes".

Essa parece ser uma proposta frágil, mas não está fora dos limites da possibilidade, dado o histórico da Red Bull de mudar o carro da noite para o dia. Mas, embora a equipe costume usar deixar o motor em uma configuração mais econômica às sextas-feiras, as principais perdas de Verstappen em comparação com Norris ocorreram no setor três, que é dominado pelo tipo de curvas lentas de 90 graus em que a tendência do RB21 de sair de frente é mais importante.

Marko atribuiu a diferença maior no TL2 a "mudanças de configuração que não surtiram o efeito que esperávamos", mas ressaltou que Verstappen já esteve mais atrasado depois dos treinos.

"Estamos perdendo mais tempo no setor três agora", disse ele. "Há vários fatores em jogo. Mas é sexta-feira - já tivemos sextas-feiras piores. Ele [Verstappen] veio logo em seguida e disse que o carro estava saindo de frente. O carro também estava um pouco inclinado, mas temos outra sessão e esperamos seguir na direção certa. Eu não diria que [a diferença de três décimos] é alarmante, mas não é uma situação muito confortável".

Poderia ajudar a causa de Verstappen se a Mercedes e a Ferrari estivessem mais próximas, além de atrapalhar as escolhas estratégicas da McLaren ou custar-lhes pontos - como Charles Leclerc fez no GP dos EUA ou George Russell fez no Bahrein, por exemplo. Mas Marko descartou essa possibilidade, dizendo: "Não vejo nenhum deles como rápido o suficiente".

Isso deixa a estratégia de pneus como a principal alavanca a ser acionada pela Red Bull. O time austríaco economizou um jogo extra de pneus médios na sexta-feira, enquanto a McLaren economizou um jogo de pneus duros ao não usá-los no TL2, mas Verstappen teve mais degradação nos pneus de média composição do que Norris, segundo Marko. Nesta pista, a degradação é desencadeada pela granulação no pneu dianteiro direito, que sofre mais pressão, e se desenvolve nas duas rodas dianteiras antes das traseiras, quando o piloto tenta deslizar mais a traseira para combater as saídas dianteiras.

A previsão da Pirelli é de que a corrida seja de apenas uma parada nos pneus médios e duros, mas não descarta a possibilidade de duas paradas. Como de costume, a empresa está esperando que o pneu macio se torne apto para a corrida se os eventos de apoio colocarem borracha suficiente na pista.

"Veremos o que é melhor para a corrida", disse Marko. "Mas quero dizer que é principalmente Norris que está mais rápido. Infelizmente, não é Piastri - teríamos preferido o contrário...".

