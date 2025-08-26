Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Red Bull nega interesse em Alex Palou, afirma portal alemão

Rumores anteriores de possíveis conversas entre a equipe austríaca e o tetracampeão da Indy foram negadas por fontes da RBR; informação é do F1-Insider

Redação Motorsport.com
Publicado:

Após rumores indicarem que a equipe da Red Bull teria se interessado em escalar o tetracampeão da Indy Álex Palou para a temporada 2026 da Fórmula 1outro portal, o F1-Insider, apontou que fontes internas da escuderia taurina negaram qualquer aproximação com o piloto espanhol e que teriam sido 'cavadas' por um empresário.

Leia também:

Inicialmente, o jornal americano IndyStar levantou o boato de que a escuderia sediada em Milton Keynes teria se interessado em Palou para a sua formação de pilotos da temporada 2026, mas apontando que o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, o seu empresário e fontes da Chip Ganassi Racing negaram qualquer aproximação da Red Bull.

Chip Ganassi, dono da equipe de mesmo nome, disse, à FOX, que "Alex vai ser o primeiro a dizer que está aproveitando [a Indy], que gosta daqui, que está um contrato de longa duração agora, está feliz, está com sua família aqui em Indianápolis. Ele me diz que não poderia estar mais feliz com o que faz, então eu acredito na sua palavra".

No entanto, o portal alemão F1-Insider afirmou que fontes internas da escuderia austríaca apontaram que a RBR não teve nenhum interesse em Palou e que tais rumores vieram de Daniele Audetto, ex-Ferrari e que não é o mesmo nome indicado pelo IndyStar como empresário do tetracampeão.

Com isso, o segundo assento da Red Bull, que hoje é ocupado por Yuki Tsunoda, para 2026 ainda está em aberto, com possíveis candidatos dentro do 'guarda-chuva' da marca, como Isack Hadjar e Arvin Lindblaad.

Redação Motorsport.com
