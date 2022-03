F1: Red Bull "nem tentou" ser rápida e preocupa rivais no Bahrein

Carregar reprodutor de áudio

Campeã de pilotos com o holandês Max Verstappen na Fórmula 1 em 2021, a Red Bull começa a ligar o 'sinal de alerta' nas equipes rivais nos testes da pré-temporada 2022 no Bahrein, já que a equipe austríaca está competitiva "mesmo sem tentar".

A afirmação é do chefe de engenharia de corrida do time de energéticos, Guillaume Rocquelin. Após Verstappen ter ficado no top 3 nas atividades desta sexta-feira em Sakhir, o dirigente disse que a Red Bull foi competitiva "mesmo sem tentar".

"Hoje, foi mais explorar e testar coisas diferentes. Passamos mais tempo na garagem fazendo alterações no carro e também assumindo mais riscos. Aprendemos muito e reunimos muitas informações. Estou muito feliz com o que descobrimos, estamos progredindo em direções diferentes e é tudo muito positivo. Fomos razoavelmente competitivos no final, mesmo sem tentar", destacou Rocquelin.

Além disso, a equipe prometeu atualizações que podem dar um bom impulso no desempenho do RB18 para o último dia de testes em Sakhir, neste sábado. O GP do Bahrein, etapa inaugural de 2022, é disputado no dia 20 de março.

Enquanto a Red Bull parece estar em um bom caminho rumo à primeira corrida deste ano, a rival Mercedes, campeã de construtores em 2021, está 'sofrendo' para 'domar' seu novo carro, o W13. A afirmação é do britânico Lewis Hamilton. Se o hepta está blefando ou não, só o tempo dirá.

