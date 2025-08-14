Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Red Bull oficializa demissão de Horner em documento no Reino Unido

Ofício enviado ao órgão governamental confirmou a saída do britânico dos cargos de diretoria dentro do guarda-chuva da equipe de F1

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Christian Horner, Red Bull Racing

Foto de: Red Bull Content Pool

Christian Horner deixou seu cargo de diretor das várias entidades britânicas da Red Bull, um mês após sua surpreendente demissão das funções de chefe de equipe e CEO da escuderia de Fórmula 1, que oficializou a saída na Companies House, órgão britânico equivalente à Junta Comercial brasileira.
Leia também:
Horner foi demitido do cargo de diretor da equipe e CEO da Red Bull poucos dias após o GP da Grã-Bretanha, com seu reinado de 20 anos em Milton Keynes chegando ao fim depois que os acionistas da Red Bull optaram por fazer uma mudança.
Com a tentativa do lado austríaco do negócio de reafirmar mais controle sobre o extenso mandato de Horner, a empresa-mãe promoveu o ex-chefe de equipe da Racing Bulls, Laurent Mekies, como substituto de Horner, com um foco mais restrito na Red Bull Racing.
Na época, Horner foi removido de sua função operacional com efeito imediato, mas no papel ele ainda estava empregado pela equipe como diretor de várias entidades registradas na Companies House do Reino Unido, incluindo a Red Bull Racing, a Red Bull Technology, a Red Bull Powertrains - que opera os atuais motores fabricados pela Honda - e a Red Bull Powertrains 2026.
Mas, na quinta-feira (14), novos documentos na Companies House mostraram que Horner foi oficialmente demitido do cargo de diretor dessas quatro empresas nas últimas 48 horas, o que sugere que a empresa concordou com os detalhes da indenização com o piloto de 51 anos.
Na época da destituição de Horner, em julho, o antigo chefe global de Recursos Humano da Red Bull, Stefan Salzer, foi adicionado às quatro entidades como diretor por motivos administrativos.
Sob Horner, a Red Bull ganhou oito campeonatos de pilotos, quatro cada um durante períodos dominantes de VerstappenSebastian Vettel, além de seis troféus de construtores.
Horner também foi o centro da polêmica no ano passado por suposto comportamento inadequado contra uma funcionária, uma investigação interna da qual ele foi inocentado desde então. Mas o caso semeou mais divisões entre Christian e o lado austríaco da empresa, que ficou desconfiado do poder que ele havia acumulado nos últimos anos.
Com a chegada de Mekies na Red Bull, a empresa nomeou Alan Permane como seu sucessor na Racing Bulls, deixando o cargo de diretor de corridas.

