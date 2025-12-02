F1: Red Bull oficializa Hadjar ao lado de Verstappen e RB com Lindblad e Lawson

A Red Bull havia prometido revelar sua dupla de pilotos nesta terça-feira. Ela não decepcionou e nem surpreendeu ninguém. Agora é oficial: Isack Hadjar sobe para a equipe principal ao lado de Max Verstappen em 2026 e Arvid Lindblad e Liam Lawson estarão com a Racing Bulls, deixando Yuki Tsunoda sem assento de titular para o ano que vem.

A segunda vaga na Red Bull Racing tem sido um assunto muito comentado desde o ano passado, quando a equipe decidiu não renovar o contrato de Sergio Pérez. Liam Lawson foi promovido como substituto após 11 corridas em duas temporadas, mas depois de apenas duas corridas, foi rebaixado para a equipe B e Tsunoda foi promovido.

Embora tenha havido momentos em que Tsunoda esteve mais próximo de Verstappen, seu desempenho geral não foi o que a Red Bull esperava, marcando 30 pontos em um período em que seu companheiro de equipe acumulou 378, mais de 10 vezes a pontuação de Verstappen, deixando o time em terceiro lugar no campeonato de construtores.

Na Racing Bulls, Isack Hadjar teve ótimos momentos como estreante com apenas 21 anos, somando 51 pontos. Apesar de alguns altos e baixos em seu desempenho, resultados como o pódio em Zandvoort (o melhor resultado de Tsunoda neste ano foi um 6º lugar) o posicionaram como o favorito para assumir a difícil tarefa de ser companheiro de equipe de Verstappen em 2026. Além disso, ele se classificou para o Q3 15 vezes em 23 sessões de qualificação.

"Este ano com a Racing Bulls foi absolutamente incrível", disse Hadjar. "Aprendi muito e conquistei meu primeiro pódio. Sinto que sou um piloto e uma pessoa muito melhor, graças ao apoio e à preparação da equipe."

"Sinto-me pronto para ir para a Red Bull e estou feliz e orgulhoso por eles sentirem o mesmo. É uma mudança fantástica, trabalhar com os melhores e aprender com o Max é algo que estou ansioso para vivenciar."

A promoção de Hadjar deixa uma lacuna na Racing Bulls, em que Liam Lawson se consolidou, apesar de um ano pior que o de Hadjar, mas melhor que o de Tsunoda, somando 38 pontos em sete corridas. Aos 24 anos (seu aniversário é em fevereiro) e com 35 corridas no currículo, ele será o veterano da equipe B da Red Bull antes das mudanças no regulamento de 2026.

O estreante Arvid Lindblad, de 18 anos, fará sua estreia na F1 pela Racing Bulls. Ele vem se preparando há algum tempo com diversos testes da equipe. O inglês, de ascendência sueca e indiana, dominou o campeonato de Fórmula Regional da Oceania com seis vitórias, 12 pódios e 370 pontos, embora sua primeira temporada na F2 com a Campos Racing não tenha sido das mais impressionantes, somando 121 pontos e ocupa atualmente a sexta posição.

Enquanto foi companheiro de equipe de Pepe Martí, Lindblad estava atrás e ultrapassou-o no último fim de semana no Catar, onde o espanhol não competiu.

A Red Bull já o havia escolhido há algum tempo e, inclusive, solicitou uma exceção à FIA em relação à sua superlicença para que ele pudesse pilotar carros de F1 em testes antes de completar 18 anos. No final de outubro, no TL1 no México, ele impressionou seus chefes.

"Gostaria de agradecer a todos na VCARB pela oportunidade", disse Lindblad. "Desde que comecei esta jornada aos cinco anos de idade, meu objetivo sempre foi estar na Fórmula 1, então é um momento de muito orgulho dar este passo", disse Lindblad. "Sou extremamente grato ao Programa Júnior da Red Bull e à minha equipe pessoal pela orientação, mentoria e confiança; nada disso teria sido possível sem o apoio deles."

"O ano de 2026 será um grande desafio e sei que há muito a aprender, mas estou pronto para trabalhar em estreita colaboração com a equipe e estar à altura. Mal posso esperar para começar, será um ano emocionante."

No comunicado desta terça-feira, a Red Bull confirmou também que Tsunoda será piloto reserva e de testes do time.

