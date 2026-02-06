F1: Red Bull passa por mudanças profundas na gestão interna; entenda
Quatro funcionários de alto escalão da escuderia taurina deixaram Milton Keynes nessa semana
Com a nova temporada da Fórmula 1 se aproximando, as mudanças na Red Bull continuam, com importantes saídas na gestão e no time administrativo, e essas mudanças parecem ter se acelerado após a saída de Christian Horner do cargo de chefe de equipe.
De acordo com informações do RacingNews365 quatro pessoas que atuavam nas áreas de marketing, comunicação e recursos humanos na sede em Milton Keynes deixaram a equipe esta semana.
Entre os que saíram, a mais notável foi Joanna Fleet, que trabalhou na Red Bull por 13 anos. Ela iniciou sua carreira como gerente de recursos humanos, depois assumiu a liderança do departamento e, nos últimos anos, atuava como diretora de pessoal responsável por todas as empresas do grupo da marca de bebidas energéticas.
Além dela, também se desligaram Julia George, responsável pelos programas de parceria, o diretor de marketing Simon Smith-Wright e a gerente sênior de comunicação Alice Hedworth.
Sabe-se que Alice Hedworth cuidou especialmente das relações públicas do piloto mexicano Sergio Pérez durante o período em que ele competiu pela equipe de Milton Keynes.
Embora a Red Bull não tenha feito um comunicado oficial sobre essas saídas, acredita-se que a equipe está passando por uma ampla reestruturação administrativa.
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários