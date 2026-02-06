Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Red Bull passa por mudanças profundas na gestão interna; entenda

Quatro funcionários de alto escalão da escuderia taurina deixaram Milton Keynes nessa semana

Ezel Tan
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Com a nova temporada da Fórmula 1 se aproximando, as mudanças na Red Bull continuam, com importantes saídas na gestão e no time administrativo, e essas mudanças parecem ter se acelerado após a saída de Christian Horner do cargo de chefe de equipe.

De acordo com informações do RacingNews365 quatro pessoas que atuavam nas áreas de marketing, comunicação e recursos humanos na sede em Milton Keynes deixaram a equipe esta semana.

Entre os que saíram, a mais notável foi Joanna Fleet, que trabalhou na Red Bull por 13 anos. Ela iniciou sua carreira como gerente de recursos humanos, depois assumiu a liderança do departamento e, nos últimos anos, atuava como diretora de pessoal responsável por todas as empresas do grupo da marca de bebidas energéticas.

Além dela, também se desligaram Julia George, responsável pelos programas de parceria, o diretor de marketing Simon Smith-Wright e a gerente sênior de comunicação Alice Hedworth.

Sabe-se que Alice Hedworth cuidou especialmente das relações públicas do piloto mexicano Sergio Pérez durante o período em que ele competiu pela equipe de Milton Keynes.

Embora a Red Bull não tenha feito um comunicado oficial sobre essas saídas, acredita-se que a equipe está passando por uma ampla reestruturação administrativa.

