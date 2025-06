Enquanto os pilotos reserva da Red Bull Racing e os do programa júnior estão atualmente sob os holofotes devido aos 11 pontos de penalidade de Max Verstappen, está se espalhando que o time austríaco pediu uma exceção às regras da superlicença da Fórmula 1 para Arvid Lindblad.

É importante observar que essa solicitação não está diretamente relacionada aos pontos de penalidade de Verstappen e foi feita consideravelmente antes, como Helmut Marko também revelou. De acordo com informações do Motorsport.com, a solicitação será considerada na próxima semana, na próxima reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA.

Lindblad compete atualmente na Fórmula 2 e atende a todas as outras regras para obter uma superlicença, documento necessário para participar de sessões oficiais na F1. Lindblad acumulou pontos suficientes nas classes júnior para ser elegível à essa licença, embora os pilotos não possam obtê-la formalmente até completarem 18 anos. É uma regra introduzida após a estreia particularmente precoce de Verstappen na F1, que entrou na categoria principal com apenas 17 anos, quando ainda não tinha nem mesmo carteira de motorista regular. Para evitar que a situação se repetisse, a FIA estabeleceu a idade mínima para o sistema de superlicença.

Seguindo os passos de Antonelli?

No ano passado, entretanto, a porta foi novamente deixada entreaberta para talentos com menos de 18 anos, durante a discussão sobre Andrea Kimi Antonelli, em que a Mercedes também pediu uma exceção, exatamente como a Red Bull está fazendo agora. Isso levou a uma modificação no Código Esportivo Internacional da FIA, mais especificamente no artigo 13.1.2.

O Apêndice L agora diz: "Somente com a aprovação da FIA, um piloto de 17 anos pode receber uma superlicença se tiver demonstrado recentemente e de forma consistente qualidades excepcionais e maturidade suficiente". Como Lindblad já tem pontos suficientes antes do 18º aniversário e está em terceiro lugar na Fórmula 2 - incluindo duas vitórias - como novato, ele parece ser elegível.

A FIA discutirá o pedido na próxima semana em Macau, onde o item está na pauta da reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor. Se receber o sinal verde, Lindblad poderá participar das sessões de treinos livres na F1 e até mesmo substituir um dos pilotos habituais. Isso poderia dar à Red Bull uma opção extra na situação atual. Se Verstappen for suspenso e a Red Bull decidir dispensar um dos pilotos da Racing Bulls, Lindblad poderia, teoricamente, substituir Isack Hadjar ou Liam Lawson na equipe irmã. Além de Lindblad (se o pedido for concedido pela FIA), a Red Bull também tem Ayumu Iwasa à disposição como reserva.

Lindblad, aliás, completa 18 anos em 8 de agosto, alguns dias depois do GP da Hungria, o que permite que o piloto britânico-sueco obtenha a superlicença durante as férias de verão da F1.

Foto de: Formula Motorsport Ltd

