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Holandês ficou 1s734 atrás do pole position, George Russell

Redação Motorsport.com
Editado:

Enquanto a Mercedes segue dominando as sessões de classificação da Fórmula 1 em 2026, com mais uma pole position de George Russell, a situação na Red Bull segue preocupante, especialmente para Max Verstappen. Depois do tetracampeão ficar 1s734 atrás da melhor volta da quali sprint de Xangai e tecer comentários críticos sobre o RB22, o chefe de equipe Laurent Mekies esclareceu a situação e pediu desculpas ao piloto holandês.

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"Desculpa, Max", disse Mekies, no rádio da equipe para Max após o SQ3. "Foi duro. Há muito a aprender. Felizmente, o fim de semana ainda é longo. Precisamos aprender com isso, então vamos tentar de novo".

Questionado sobre o monoposto, Mekies, entrevistado pela Viaplay, disse: "Tem sido muito difícil aqui desde as primeiras voltas. Não conseguimos fazer o carro funcionar nas janelas corretas e, além disso, fomos prejudicados por vários problemas, muitos pequenos problemas que, somados, nos afastaram do desempenho que esperávamos ter. O fim de semana ainda é longo, mas certamente há muito trabalho a fazer".

Sobre a possibilidade ou não da resolução dos problemas ainda no final de semana da China, o chefe da Red Bull respondeu: "O tempo dirá. Em termos da diferença para a concorrência, há um grande aumento em comparação com apenas alguns dias atrás em Melbourne. Então é algo para entendermos o que está faltando, como podemos juntar melhor as coisas e extrair mais do nosso pacote?"

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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