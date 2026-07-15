F1: Red Bull pede 'fim' da asa Macarena, mas uso segue liberado para GP da Bélgica

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Federação decidiu investigar peças do time austríaco e da Ferrari por segurança

Redação Motorsport.com
Editado:
"Macarena"-Flügel erklärt: Warum Red Bull ein Problem hat - und Ferrari nicht

Foto de: Sutton Motorsport Images

Após os acidentes envolvendo Max Verstappen na Áustria e na Grã-Bretanha, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu investigar a chamada "asa macarena" da Red Bull e da Ferrari tendo em vista a segurança das peças. E, apesar de a asa estar liberada para o GP da Bélgica de Fórmula 1, no próximo fim de semana, essa história pode ganhar mais um capítulo. 

Leia também:

Tanto a Ferrari, que estreou sua versão da asa primeiro, quanto a Red Bull precisaram submeter a peça à aprovação da FIA antes de serem utilizadas em sessões oficiais e, muito provavelmente, foram testadas quanto a segurança. De acordo com o site GPBlog, a entidade reguladora da categoria continua investigando as duas asas, porém, como elas já haviam sido liberadas anteriormente, podem continuar sendo usadas, inclusive em Spa-Francorchamps. 

Porém, segundo o site italiano Formula Tecnica, o time austríaco estaria tentando uma "jogada política", pedindo à FIA que proíba todas as 'asas macarena', caso o design da Red Bull não seja mais aceito, visando atingir a Ferrari. 

Isso porque, apesar das semelhanças, as peças das duas equipes funcionam de formas diferentes. Ambas as asas são projetadas para virar completamente de cabeça para baixo, para diminuir o arrasto, porém, o SF-26 utiliza um atuador montado lateralmente, que gira no sentido anti-horário. Quando o piloto freia, a força aerodinâmica natural ajuda a asa, empurrando-a de volta à posição fechada, permitindo que o fluxo de ar volte rapidamente. 

Já o RB22 utiliza um atuador montado no centro, que empurra a aba no sentido horário. Na hora de fechar, a asa é completamente travada por uma fração de segundo, causando uma perda instantânea de carga aerodinâmica na traseira. Foi exatamente esse 'atraso' que causou os acidentes de Verstappen. 

No entanto, ainda de acordo com o site italiano, fontes internas do paddock veem a pressão da Red Bull por um banimento geral como altamente "improvável" e a Ferrari "está calma e não acredita que terá que abrir mão de sua versão". 

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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